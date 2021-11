Stock AUR : Les rumeurs de voitures Apple conduisent l’innovation Aurora plus haut aujourd’hui

Aujourd’hui, Aurore Innovation (NASDAQ :AUR) est un grand moteur et shaker sur le marché. Actuellement, l’action AUR est en hausse de plus de 30% au moment de la rédaction. Cette décision intervient au milieu d’un changement de sentiment impressionnant dans le segment de la conduite autonome ces derniers temps.

Source : T. Schneider / Shutterstock

Aurora Innovation est une startup d’auto-conduite, fondée par l’ancien chef de projet d’auto-conduite de Google. L’accent mis par l’entreprise sur la conduite autonome en tant qu’avenir du transport est quelque chose que les investisseurs de croissance peuvent soutenir.

Cela peut certainement être vu dans l’action des prix de l’action AUR ces derniers jours. Aurora est devenue publique le 4 novembre via une fusion inversée de société d’acquisition à but spécial (SPAC), et depuis lors, les actionnaires ont enregistré des rendements de près de 50 %. Pas mal pour être patient pendant quelques semaines.

Cependant, il y a un grand catalyseur à l’origine de ce changement de sentiment au cours des deux derniers jours. Plongeons dans ce que les investisseurs regardent avec ce jeu de conduite autonome.

Les actions de l’AUR augmentent sur les rumeurs de voitures Apple

Des rapports très médiatisés, qui ont commencé à faire surface hier, suggèrent Pomme (NASDAQ :AAPL) pourrait chercher à accélérer le développement de son Apple Car voilée. Selon les rapports, ce véhicule autonome pourrait prendre plusieurs formes. Cependant, l’accent mis sur le fait que cette voiture utilise des capacités de conduite autonome, sous une forme ou une autre, a enthousiasmé les investisseurs.

Bien sûr, l’action Apple a atteint des sommets historiques aux nouvelles. Cependant, pour les entreprises de voitures autonomes comme Aurora, cette nouvelle renforce l’idée que les entreprises détenant la propriété intellectuelle de l’auto-conduite pourraient faire l’objet d’une offre.

Reste à savoir si une entreprise comme Aurora est finalement acquise ou s’engage simplement dans un certain nombre de partenariats clés. Cependant, les catalyseurs potentiels d’Aurora sont devenus beaucoup plus juteux à la suite de cette nouvelle.

Aurora Innovation reste une pièce spéculative dans un secteur en forte croissance. Bien qu’il existe certainement un potentiel de hausse avec cette action, les investisseurs doivent également savoir qu’il s’agit d’une entreprise de 16 milliards de dollars qui perd actuellement environ 2 milliards de dollars par an. En conséquence, il existe un risque fondamental pour ce titre, si le flux d’actualités ralentissait prochainement.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.