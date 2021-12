Stock AVCT : pourquoi les technologies américaines de cloud virtuel montent en flèche aujourd’hui

Technologies américaines de cloud virtuel (NASDAQ :AVCT) l’action décolle vendredi après l’annonce d’un nouvel accord pour son activité Kandy Communications.

Source : Shutterstock

Selon un communiqué de presse, Kandy Communications s’associe à la plateforme d’engagement des consommateurs Braidio. Cela les amènera à travailler ensemble sur les expériences des utilisateurs pour une application de télésanté de 80 000 utilisateurs. De plus, ils s’associeront sur une application de bien-être pour animaux de compagnie pour un système hospitalier vétérinaire aux États-Unis desservant plus de 25 000 clients.

Chuck Canton, président de Kandy, l’a déclaré dans le communiqué de presse.

« Braidio est une source d’inspiration pour nous depuis de nombreuses années. Ils apportent une expertise significative dans les applications spécifiques à l’industrie qui tirent parti des capacités de notre plate-forme de communication en tant que service. Les analystes du secteur prévoient que le marché du CPaaS programmable dépassera les 20 milliards de dollars d’ici 2025, et pour cette raison, les entreprises cherchent à utiliser des communications programmables, telles que celles proposées par Kandy, pour redéfinir la façon dont elles interagissent avec leurs clients et leurs employés.

Il convient également de souligner que l’action ACVT a bondi plus tôt cette semaine sur d’autres nouvelles. Cela lui a permis de prévoir que les revenus de son entreprise de Kandy passeraient « de 14,3 millions de dollars en 2020 à environ 18,8 millions de dollars en 2021 et à plus de 37 millions de dollars en 2022 ».

L’intérêt croissant pour Kandy a fait que les actions AVCT connaissent aujourd’hui des échanges intenses. Cela a plus de 178 millions d’actions de la société boursière au moment d’écrire ces lignes. Pour mettre cela en perspective, le volume quotidien moyen des transactions de la société est plus proche de 612 000 actions.

L’action AVCT est en hausse de 54,8% vendredi matin mais reste en baisse de 61,2% depuis le début de l’année.

Les investisseurs avides d’informations boursières sont au bon endroit !

Nous avons un buffet des plus grandes histoires d’actions qui valent la peine d’être mordues aujourd’hui ! Cela inclut les nouvelles actions mobiles de Oracle (NYSE :ORCL), moelleux (NYSE :CHWY), et Everbridge (NASDAQ :EVBG) le vendredi. Vous pouvez en savoir plus sur ces questions en cliquant sur les liens ci-dessous !

Plus d’actualités boursières pour vendredi

A la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer