Stock AZRX: L’énorme actualité du procès soulevant AzurRX BioPharma peu connu aujourd’hui

Aujourd’hui, les investisseurs en AzurRx Biopharma (NASDAQ :AZRX) enregistrent des gains impressionnants. En effet, l’action AZRX est actuellement plus de 30% plus élevée aujourd’hui, se négociant sur un volume extrêmement important. Plus de 103 millions d’actions ont déjà été échangées, par rapport à un volume quotidien moyen de 1,5 million d’actions pour ce jeu biopharmaceutique à petite capitalisation.

AzurRx est une société biopharmaceutique au stade clinique qui se concentre sur une variété de traitements. La société produit des produits thérapeutiques administrés sous forme de produits biologiques oraux non systémiques, ainsi que d’autres produits thérapeutiques pour les maladies et les symptômes gastro-intestinaux (GI) et oncologiques. De plus, AzurRx a fait la une des journaux sur les essais de la société liés à un traitement contre la fibrose kystique.

En tant que société biopharmaceutique à ses débuts, les actions d’AZRX ont été très volatiles. Les actions de cette société se sont négociées entre 52 cents et 2,63 $ par action. Le passage d’aujourd’hui au-dessus de 70 cents par action retire ce titre de ses plus bas de 52 semaines et suggère un regain d’intérêt des investisseurs pour ce titre.

Plongeons-nous dans ce qui motive cet optimisme aujourd’hui.

AZRX en plein essor sur les données d’essais cliniques

Aujourd’hui, AzurRx a annoncé des résultats d’essais cliniques positifs pour son essai de thérapie combinée de phase 2 MS1819 chez des patients atteints de mucoviscidose. Ce procès a indiqué aux investisseurs que le pipeline d’AzurRx pourrait être plus solide que ce que l’on pensait hier.

En effet, les résultats publiés sont certainement intrigants. Parmi les faits saillants sont les suivants :

Les données de 20 patients ont suggéré des améliorations significatives du critère principal d’efficacité, le coefficient d’absorption des graisses (CFA). Des améliorations de la prise de poids et d’autres paramètres secondaires ont été signalées. Les niveaux de CFA ont augmenté de 6,57 % par rapport au niveau de référence. De plus, le poids corporel moyen a augmenté de 3,75 livres et le poids des selles a diminué de 164 grammes par jour. Ces résultats suggèrent que l’entreprise est sur la bonne voie avec sa formulation. En conséquence, AzurRx travaille maintenant au «développement d’une nouvelle formulation de microbilles à enrobage entérique» pour son médicament MS1819.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.