Stock BNGO : L’expansion géographique permet un diagnostic sain

Pour un investissement en biotechnologie vraiment passionnant, vous voudrez peut-être envisager Génomique de Bionano (NASDAQ :BNGO). Vous constaterez que le stock de BNGO évolue rapidement ; il a été beaucoup plus élevé, mais aussi beaucoup plus bas.

Source : Shutterstock

Par conséquent, il n’est pas approprié pour les grandes tailles de position. En général, j’ai tendance à vouloir « rester petit » avec des actions biotech volatiles et à bas prix.

Cela étant dit, je considérerais également l’action BNGO comme ayant un fort potentiel de hausse. Le produit phare de Bionano semble gagner du terrain rapidement en termes de reconnaissance sur le marché international.

De plus, la croissance des revenus de Bionano et sa position de capital solide devraient convertir les sceptiques en partisans, et peut-être même en actionnaires.

Un regard plus attentif sur BNGO Stock

Juste pour vous donner une idée de la vitesse et de la distance que peuvent parcourir les actions BNGO, notez que sa fourchette de 52 semaines est de 43 cents à 15,69 $.

J’espère que cela a attiré votre attention. Vous ne pourrez probablement plus acheter d’actions Bionano à près de 43 cents, mais il reste encore beaucoup de place pour que l’action fonctionne.

Puisqu’elle se négociait à près de 7,50 $ le 21 juin, l’action BNGO est encore assez abordable. De plus, son prix pourrait potentiellement doubler s’il revisite le sommet de 52 semaines.

Maintenant, je dois divulguer un sujet de préoccupation. Plus précisément, le bénéfice par action des 12 derniers mois de Bionano est de -25 cents.

Ce n’est pas un chiffre profondément négatif, mais les actionnaires devraient continuer à surveiller les bénéfices par action de la société. Si tout se passe bien, alors peut-être que ce nombre deviendra positif dans un proche avenir.

Expansion géographique

Le produit phare de Bionano est connu sous le nom de système Saphyr. Pour résumer, il s’agit « d’un outil d’imagerie du génome pour la détection et l’analyse de variantes structurelles à grande vitesse et à haut débit avec une sensibilité et une spécificité exceptionnelles ».

De manière impressionnante, le système Saphyr “révèle des variantes structurelles (> 500 pb), à des sensibilités pouvant atteindre 99%, avec des taux de faux positifs inférieurs à 2%”.

En d’autres termes, il est très sensible et spécifique dans la détection des variations génomiques.

Cette technologie de pointe pourrait être appliquée aux troubles génétiques non diagnostiqués, aux hémopathies malignes, à la découverte et à la thérapie de gènes, à la recherche sur les tumeurs solides, à l’assemblage de gènes de référence et plus encore.

Bien sûr, cela ne signifiera pas grand-chose à moins que la communauté médicale ne connaisse le système Saphyr. Heureusement, la stratégie de commercialisation de Bionano semble tourner à plein régime.

Comme l’entreprise le souligne dans son rapport financier du premier trimestre 2021, Bionano a fait connaître sa notoriété grâce à la présence de l’entreprise lors de conférences aux États-Unis, en Europe et en Chine.

De plus, la société prétend s’implanter sur de nouveaux marchés géographiques, notamment l’Afrique du Sud, la Grèce, la Russie et la Corée du Sud, ainsi que d’importants sites cliniques au Royaume-Uni et en Allemagne.

Bien positionné pour accélérer la croissance

Une question raisonnable à poser est la suivante : est-ce que tout cela se traduit par une forte génération de revenus ?

À en juger par les données, la réponse est définitivement oui. Pour le premier trimestre 2021 de Bionano, les revenus totaux de la société étaient de 3,2 millions de dollars. Cela représente une énorme amélioration de 179% d’une année sur l’autre.

Et surtout, Bionano a signalé que ses revenus ont augmenté dans toutes les régions.

Il convient également de noter que la société disposait d’une trésorerie de 362 millions de dollars à la fin du premier trimestre 2021.

En d’autres termes, Bionano dispose d’un bilan solide, permettant ainsi à l’entreprise de poursuivre sa stratégie de commercialisation agressive.

À la lumière de tout cela, l’analyste de BTIG Sung Ji Nam a évidemment des attentes optimistes pour Bionano et son système Saphyr.

« Compte tenu de la récente adoption accélérée de la plateforme Saphyr, couplée au bilan renforcé et aux études cliniques à grande échelle en cours… [w]ous pensons que BNGO est bien placé pour accélérer considérablement la croissance de ses revenus au cours des prochaines années », explique Nam.

La ligne de fond

Comme nous l’avons vu, le système Saphyr gagne du terrain dans plusieurs régions géographiques.

De plus, l’action BNGO a une marge de progression, peut-être même pour un gain de 100%.

Par conséquent, les perspectives sont haussières et ce n’est probablement qu’une question de temps avant que l’action n’atteigne de nouveaux sommets historiques.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.