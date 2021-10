Stock BYND : 10 raisons pour lesquelles les actions de Beyond Meat sont brûlées aujourd’hui

Au-delà de la viande (NASDAQ :PARND) l’action prend un coup vendredi à la suite d’une mise à jour concernant le rapport sur les résultats de la société pour le troisième trimestre 2021.

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Plongeons-nous dans l’actualité des bénéfices ci-dessous pour voir pourquoi les détenteurs d’actions BYND sont les plus en hausse aujourd’hui !

La nouvelle mise à jour de Beyond Meat incite la société à abaisser ses prévisions avant son rapport sur les résultats. Cela l’amène à s’attendre à des revenus d’environ 106 millions de dollars. Pour mémoire, il s’attendait auparavant à ce qu’il oscille entre 120 et 140 millions de dollars. Cela ne semble pas bon à côté de l’estimation de Wall Street de 133,11 millions de dollars pour la période. Beyond Meat attribue les nouvelles d’aujourd’hui à divers facteurs. Parmi eux se trouve le nouveau coronavirus, ainsi que la variante Delta. La société affirme que les problèmes qu’ils causent continuent d’avoir un impact sur ses activités. Cela inclut de ne pas permettre à l’entreprise d’exécuter les commandes comme elle l’avait prévu. En plus de cela, il indique que les conditions météorologiques extrêmes sont une autre raison de sa baisse des prévisions de revenus. Cependant, il note que les effets négatifs ont été partiellement compensés par l’accélération des commandes d’un client international au cours du trimestre.

L’action BYND connaît de fortes transactions sur les nouvelles d’aujourd’hui. Cela a quelque 9 millions d’actions qui changent de mains au moment de la rédaction de cet article. À titre de comparaison, le volume quotidien moyen des transactions de la société est plus proche de 2,1 millions d’actions.

Beyond Meat passera en revue son rapport sur les résultats du troisième trimestre lors d’une conférence téléphonique le 10 novembre 2021 à 17h00, heure de l’Est.

L’action BYND était en baisse de 13,6% vendredi matin et de 25,3% depuis le début de l’année.

Il y a plus de nouvelles boursières que les investisseurs voudront vérifier ci-dessous!

InvestorPlace héberge la couverture boursière la plus récente pour les traders actifs. Cela inclut notre perspicacité dans Walmart (NYSE :WMT) logement Bitcoin (CCC :BTC-USD) les guichets automatiques, Création (NASDAQ :CRTD) partage sautant sur une nouvelle image de Camp, ainsi que ce qui a Phunware (NASDAW :PHUN) augmente aujourd’hui. Vous pouvez découvrir tout cela sur les liens suivants!

Plus d’actualités boursières pour vendredi

A la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé par InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/10/bynd-stock-10-reasons-why-beyond-meat-shares-are-getting-burned-today/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC