Stock CARV: 10 choses à savoir sur Carver Bancorp au milieu d’une compression géante

L’action CARV enregistre des gains monolithiques aujourd’hui grâce à une compression courte des commerçants de détail

8 juillet 2021 Par Brenden Rearick, rédacteur en chef adjoint d’InvestorPlace 8 juillet 2021, 11 h 11 HAE 8 juillet 2021

Si vous vous êtes réveillé ce matin en espérant voir des gains de plus de 250% sur un seul titre, cela Carver Bancorp (NASDAQ :CARV) une courte pression ne vous surprendra pas du tout. Au milieu de l’un des rassemblements les plus impressionnants à sortir de la manie du short squeeze de 20201, les investisseurs en actions CARV essuient des larmes de joie avec des billets de banque.

Mais qu’est-ce qu’il y a derrière tout ça ? Qui a vu cela venir et a envoyé les masses vers CARV ?

Eh bien, voici tout ce que vous devez savoir.

Un influenceur prédit une compression géante pour le stock CARV

Carver Bancorp est l’une des plus grandes institutions bancaires détenues et exploitées par des Noirs aux États-Unis, fondée en 1948. La banque a son siège à Manhattan et ses succursales sont dispersées dans toute la ville. La banque cherche à servir les personnes dans les communautés à revenu faible ou modéré. Carver Bancorp entretient des relations avec d’autres grandes institutions financières telles que JPMorgan Chase (NYSE :JPM), qui a investi dans la banque en février. La courte compression du stock de CARV est précipitée par un tweet de l’influenceur boursier Will Meade. Meade, un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs et prédicteur populaire de short squeeze, prédit un squeeze CARV depuis fin juin. Au moment de son premier tweet, Meade a cité un énorme intérêt à court de 68% comme principal catalyseur d’un short squeeze. À l’heure actuelle, les taux d’intérêt à court terme sont tombés à environ 27 %. Cela en fait toujours l’une des actions les plus fortement shorted. Aujourd’hui, cette courte pression a décollé, et à une vitesse fulgurante. Depuis l’ouverture du marché, les investisseurs ont vu 25 millions d’actions changer de mains, contre un volume moyen quotidien de l’action de seulement 675 000. L’action a culminé à un gain de 251% à un prix de plus de 37 $ avant de s’installer. Actuellement, l’action CARV est toujours en hausse de 175%, à un prix de 29,36 $.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

