Stock CCIV : Adoptez une approche attentiste avec Churchill Capital

Churchill Capital Corp IV (NYSE :CCIV) a peut-être marqué le pic de la frénésie entourant les sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SAVS) cette dernière année. Cependant, l’action CCIV est récemment restée déprimée après sa chute significative par rapport à un sommet historique de 64,86 $ en février.

Pour moi, ce n’est pas une surprise. À un peu moins de 23 $ aujourd’hui, le Lucid Motors SPAC se négocie déjà à une évaluation excessive (après l’achèvement du regroupement d’entreprises). Pourtant, l’entreprise n’a toujours pas livré son premier véhicule électrique (VE) aux consommateurs.

Sans aucun doute, il y aura des gagnants dans le domaine des véhicules électriques au cours de la prochaine décennie. Cependant, les investisseurs doivent être de plus en plus sélectifs à mesure que l’espace VE est surpeuplé. Selon une étude du Credit Suisse, “la part de marché de Tesla sur le marché mondial des véhicules électriques est tombée à 11% en avril, contre 29% en mars”. La raison pour de Tesla (NASDAQ :TSLA) déclin? Concurrence des entreprises purement EV ainsi que des constructeurs automobiles traditionnels.

Action CCIV : de grands projets au milieu du vent contraire de la concurrence

Lucid Motors arrive à la table avec de grandes ambitions. Cependant, l’entreprise semble surestimer sa trajectoire de croissance. Lucid s’attendait à la livraison de 20 000 véhicules en 2022. De plus, dans sa présentation aux investisseurs de mai, la livraison de véhicules devait passer à 90 000 d’ici 2024 et à 251 000 d’ici 2026 (page 64). Mais alors que les livraisons de véhicules commencent, les marchés pourraient être déçus.

Cela dit, un développement potentiellement intéressant pourrait être l’idée de Lucid Motors de travailler sur une voiture à 25 000 $. L’entreprise estime que “coopérer avec une autre entreprise pourrait conduire à fabriquer une voiture de 25 000 $ au cours des trois à quatre prochaines années”. Lucid prévoit d’être un partenaire technologique dans un tel développement.

Il convient également de noter que Lucid s’intéresse au développement de camionnettes et de véhicules utilitaires. Mais encore une fois, c’est dans plusieurs années – et l’espace commercial des véhicules électriques devient également de plus en plus compétitif.

En fait, en parlant plus loin de la concurrence, Xpeng (NYSE :XPEV) et Nio (NYSE :NIO) ont déjà de grands projets pour les marchés européens. De plus, il est très probable que les entreprises chinoises de véhicules électriques poursuivront leur expansion aux États-Unis dans un avenir proche.

Xpeng et Nio investissent également massivement dans la recherche et le développement. En avril 2021, Xpeng a dévoilé le premier véhicule au monde produit en série avec lidar dans sa berline P5. De plus, même Nio investit dans la technologie de conduite autonome (AD), augmentant sa R&D.

Avec tout cela à l’esprit, il sera sûrement difficile pour Lucid d’augmenter sa part de marché. Plusieurs acteurs de qualité font déjà des percées dans des zones géographiques clés. Pendant ce temps, Lucid semble avoir quelques années de retard.

Par exemple, Lucid Motors vise à lancer un véhicule rival de Tesla en 2024 ou 2025. En comparaison, le concurrent ET7 de Nio sera disponible pour des livraisons en 2022. De même, Xpeng a déjà lancé la berline P5 susmentionnée, qui possède des fonctionnalités de conduite autonome qui vont tête à tête avec le modèle 3 d’Elon Musk.

Clairement, Lucid fera face aux vents contraires de la concurrence. Cela a de grandes implications négatives pour le stock de CCIV.

Prise de vue finale sur le stock de CCIV

Enfin, je souhaite revenir sur les 251 000 véhicules attendus d’ici 2026. Pour la même année, Lucid Motors s’attend à un chiffre d’affaires total de 22,75 milliards de dollars. Cela impliquerait des revenus d’environ 90 600 $ par véhicule vendu.

Cela semble être du côté supérieur, compte tenu du fait que Lucid Motors prévoit de produire des véhicules de masse dans les années à venir. Par conséquent, je prendrais ces chiffres – ainsi que la projection de l’entreprise de 1,5 milliard de dollars de flux de trésorerie disponibles d’ici 2026 – avec une pincée de sel.

Bien sûr, je dois souligner que mon point de vue n’est pas que Lucid Motors est voué à l’échec. Je pense que la technologie et l’attrait de la marque de l’entreprise attireront les consommateurs. Cependant, je pense également que sa croissance sera plus lente que prévu.

Par conséquent, il est logique d’attendre et de surveiller en ce qui concerne les actions CCIV. Si je devais envisager une exposition au segment des véhicules électriques en ce moment, je me tournerais plutôt vers l’action TSLA. De plus, parmi les joueurs chinois de véhicules électriques, Xpeng semble avoir un avantage technologique.

Dans l’ensemble, le stock de CCIV pourrait rester sur le côté ou baisser dans un avenir prévisible. Une fois qu’il y aura plus d’informations sur la réponse du marché aux véhicules, cependant, une certaine exposition pourrait être envisagée.

