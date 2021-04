Stock CCIV: malgré l’amélioration des perspectives, le stock CCIV reste peu rentable

Les perspectives du constructeur de véhicules électriques Moteurs lucides, qui a accepté de fusionner avec le Churchill Capital Corp IV (NYSE:CCIV) SPAC, s’est amélioré. En conséquence, je suis nettement plus optimiste sur l’action CCIV que je ne l’ai été auparavant.

Néanmoins, compte tenu des données de réservation publiées par la société, de la concurrence acharnée dans le secteur des véhicules électriques et, surtout, de la valorisation encore gigantesque de la SPAC, je continue de croire que les investisseurs devraient vendre les actions.

Forte demande potentielle du Moyen-Orient et un véhicule électrique abordable

L’Arabie saoudite semble pouvoir devenir un marché important pour Lucid. Le rédacteur en chef et journaliste d’InvestorPlace, Robert Lakin, a récemment noté que la nation du Moyen-Orient était un investisseur majeur dans Lucid et a souligné que le royaume avait décidé de déployer une infrastructure de recharge de VE, également connue sous le nom d’infrastructure de mobilité électrique, dans le pays. Pendant ce temps, Arab News a rapporté que Lucid cherchait à lancer des concessions en Arabie saoudite, a ajouté Lakin.

L’investissement saoudien dans Lucid est certainement bénéfique pour le constructeur automobile et les propriétaires d’actions CCIV. En plus de fournir à Lucid le financement indispensable, il valide dans une certaine mesure l’équipe de direction de l’entreprise, sa technologie et ses VE. Au-delà de cela, les rapports de Lakin suggèrent que l’Arabie saoudite pourrait en fait devenir un marché majeur pour l’entreprise.

L’Arabie saoudite, bien sûr, est un pays relativement riche et compte de nombreux individus riches qui pourraient très bien chercher à acheter les véhicules électriques haut de gamme de Lucid. (Le CV du PDG de Lucid, Peter Rawlinson, et les liens de l’entreprise avec le gouvernement saoudien pourraient aider à inciter un nombre significatif de riches Saoudiens à acheter les véhicules de Lucid.)

Et bien que l’Arabie saoudite soit connue comme le plus grand producteur de pétrole au monde, le pays a en fait cherché activement à devenir une centrale d’énergie solaire ces dernières années. Ainsi, il n’est pas très difficile d’imaginer que les citoyens du pays achètent des dizaines de milliers de véhicules électriques.

L’Arabie saoudite pourrait donc devenir un très grand marché pour Lucid. Et, si le constructeur y obtient une bonne réputation, il pourrait aussi très bien se débrouiller dans les pays voisins, dont certains comptent également de nombreux citoyens aux revenus disponibles élevés.

La récente déclaration du constructeur automobile selon laquelle il chercherait à vendre un EV de 25 000 $ est également optimiste pour les actions Lucid et CCIV. En vendant un véhicule électrique abordable pour la classe moyenne, l’entreprise augmentera considérablement son marché total disponible et augmentera de manière significative ses résultats et ses résultats.

Réservations et évaluation

Dans son article du 29 mars, la journaliste d’InvestorPlace Vivian Medithi a noté que Lucid avait «vendu ses réservations pour sa berline de 170 000 $». Mais il s’avère que «vendre», dans ce cas, signifiait que l’entreprise avait 500 réservations pour l’EV. Et, le mois dernier, le constructeur automobile avait au total «plus de 8 000» précommandes.

Je pense que vous savez où cela mène; bien moins de 10 000 précommandes, dont beaucoup ne peuvent finalement pas se transformer en ventes, n’est pas un total très impressionnant pour l’action CCIV, compte tenu de la valorisation gigantesque des actions.

Supposons que les plus de 8 000 réservations se transforment en 6 000 achats. Si le prix de vente moyen de ces véhicules électriques est de 130 000 dollars, le chiffre d’affaires de l’entreprise issu de ces transactions serait de 780 millions de dollars.

Cela semble impressionnant. Mais au 6 avril, la valorisation des actions de CCIV était toujours supérieure à 30 milliards de dollars. Cela signifie que, sur la base de nos chiffres, les actions se négociaient à un rapport prix / ventes de 38,5. Le titre a chuté de 20% depuis lors, mais son ratio P / S est sans doute toujours extrêmement élevé.

Concurrence et résultat final sur les actions CCIV

Dans une note récente sur un autre fabricant de VE, Fisker (NYSE:FSR), Goldman Sachs L’analyste Mark Delaney a souligné la rude concurrence que doit affronter le secteur des VE.

Delaney a rapporté qu’environ 12 SUV électriques seraient lancés en Amérique d’ici la fin de 2022. Et il a souligné que plusieurs constructeurs automobiles anciens, y compris General Motors (NYSE:GM) et Gué (NYSE:F), commencent à fabriquer des VE. GM prévoit de dévoiler 30 véhicules électriques supplémentaires d’ici 4,5 ans, a-t-il noté.

Le premier véhicule électrique de Lucid, le Lucid Air, est une berline, mais le deuxième véhicule électrique de la société, connu sous le nom de Gravity, devrait être un SUV qui sera lancé en 2023.

Les totaux de réservation sans intérêt de Lucid, la concurrence très rude à laquelle il sera confronté et la valorisation extrêmement élevée des actions CCIV me laissent baissier sur le nom. Je vendrais les actions à ce stade et ne reviendrais que si leur prix tombe en dessous de 10 $.

