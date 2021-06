Stock CCL: Carnival est sur le point de naviguer plus haut cet été

Pendant une bonne partie de l’année, Société du Carnaval (NYSE :CCL) s’est négocié dans une tendance haussière constante. Contrairement à l’année dernière, lorsque le monde n’avait pas déployé de vaccin Covid-19, le stock de CCL a de meilleures chances de récompenser les investisseurs. Le titre continue de trouver un support sur les moyennes mobiles à 50 jours.

Quels sont les catalyseurs positifs à venir pour Carnival et le secteur des croisiéristes ?

Summer Sailings pour soulever le stock de CCL

Carnival a publié le 10 juillet ses plans pour la prochaine vague de redémarrage estival des croisières de retour en mer. En juillet, Mardi Gras commencera ses croisières de sept jours. En août, plusieurs navires reviendront également de leur cale sèche. Par exemple, Carnival Magic reprendra ses croisières de quatre et cinq jours vers les Bahamas et les Caraïbes. Carnival Sunrise commencera à naviguer le 14 août.

Avant le redémarrage, les actions de CCL ont augmenté de 30% en 2021. Même si des variantes plus contagieuses de Covid-19 émergent, Carnival a des règles pour minimiser sa propagation. Il a un protocole d’invité qui favorise une santé et une sécurité maximales pour les invités. La société suit avant tout les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis sur son site Web.

Pour aller plus loin, Carnival a vacciné les croisières pour les invités qui ont reçu leur dernière dose. A l’embarquement, les invités présentent une preuve de vaccination. La compagnie de croisière n’a pas besoin de tester ces invités. Néanmoins, les examens de santé améliorés incluent un questionnaire de santé en ligne 72 heures avant le départ. Toute personne présentant des symptômes du Covid-19 est soumise à des examens médicaux supplémentaires.

Les précautions supplémentaires profitent à tous. Carnival ne veut pas qu’un virus se déclare en mer.

Juste valeur

À Wall Street, près de la moitié des 13 analystes évaluent l’action comme un « achat ». L’objectif de prix moyen est de près de 30 $, selon Tipranks. À l’inverse, Stock Rover a calculé une hausse de 44% de l’action sur la base de son ratio valeur d’entreprise-ventes.

Malgré des scores de valeur, de croissance et de qualité médiocres, Carnival est un investissement potentiellement gratifiant. Les scores se sont affaiblis en raison de la détérioration des résultats trimestriels. Cela s’inversera une fois les départs repris.

Dans un scénario à la hausse, des masques détendus et des règles de distanciation sociale mettront les clients à l’aise. Cela entraînera une augmentation des réservations tout au long de cette année. La réaccélération des revenus de Carnival s’améliore à mesure qu’il étend son redémarrage à davantage de régions. Cela comprend la Californie, Washington et le Texas.

Il travaille avec les États et les États locaux pour finaliser les plans de redémarrage. À chaque approbation, les actions Carnival peuvent réagir positivement.

Des risques

Au premier trimestre, Carnival a déclaré un chiffre d’affaires de seulement 26 millions de dollars, en baisse de 99,5% par rapport à l’année dernière. Il a perdu 2 milliards de dollars, soit une perte de 1,80 dollar par action selon les PCGR. Les marchés ont ignoré les fondamentaux faibles en raison de la fermeture. Aux niveaux actuels, le marché s’attend à une forte reprise de l’activité. Le sentiment positif peut changer soudainement.

La semaine dernière, la Réserve fédérale a annoncé qu’elle reporterait son calendrier de hausse des taux d’intérêt, en raison des risques d’inflation. Ce changement de politique augmenterait le coût de la dette élevée de Carnival. Dans son dossier, la société avait des paiements de principal compris entre 300 et 600 millions de dollars dus au cours des quatre prochains trimestres. Mais la levée de fonds de 23,6 milliards de dollars depuis mars 2020 est plus coûteuse à gérer avec des taux d’intérêt plus élevés.

Dans le graphique, les volumes de transactions ont culminé en novembre. Les actions ont trouvé un support sur la moyenne mobile rouge à 50 jours et restent sur une tendance haussière. Vendredi dernier, le 18 juin, le titre a de nouveau trouvé un support à la moyenne mobile.

Si le marché boursier s’affaiblit, l’action CCL pourrait trouver un support à la moyenne mobile de 200 jours à 25 $.

Investissements associés

Les investisseurs pourraient envisager Royal Caraïbes (NYSE :RCL) trop. La société se négocie à une capitalisation boursière inférieure. Il présente également des risques plus élevés, avec un ratio d’endettement de 2,28x. Carnival a un ratio d’endettement de 1,58x. Croisière Norwegian (NYSE :NCLH) a le ratio d’endettement le plus élevé de 2,79x. Si l’industrie des croisiéristes est à nouveau en plein essor, les actions NCLH pourraient offrir plus d’avantages que celles des actions Carnival.

Carnival est le stock de services de voyage le plus équilibré parmi les trois choix. Il a une dette gérable. Et à mesure que le calendrier de redémarrage s’allonge, les revenus reviendront aux niveaux d’avant la pandémie dans quelques années.

À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.