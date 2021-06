Stock CERE: L’énorme nouvelle qui fait monter en flèche Cerevel Therapeutics

in

Cerevel Thérapeutique (NASDAQ :CIRE) le stock est en hausse monumentale, grâce à des résultats positifs dans un essai révolutionnaire. Il semble qu’une thérapie développée par la société pour le traitement de la schizophrénie approche du début de la phase suivante, un signe encourageant pour sa commercialisation. Les investisseurs prennent note du gain de 125 % pour l’action CERE.

Source : Shutterstock

Cerevel Therapeutics, basé à Cambridge, s’est récemment attaqué au traitement de la schizophrénie, et ses derniers résultats d’essais montrent qu’il va dans la bonne direction. Les résultats proviennent des tests du médicament antipsychotique CVL-231 de la société.

Le traitement CVL-231 vise à réduire la libération de dopamine chez les patients sans cibler directement les récepteurs de la dopamine. Il le fait en manipulant l’activation des récepteurs M4 dans le cerveau.

Au cours d’une période d’essai de six semaines, les sujets ont reçu une ou deux doses quotidiennes de CVL-231 ou un placebo. À la fin de l’essai, la société a remarqué une réduction statistiquement significative de « l’activité psychotique » chez les sujets prenant le CVL-231 par rapport à ceux prenant le placebo.

Il convient également de noter les informations optimistes concernant les effets secondaires. Selon le communiqué de presse de la société, le médicament a été bien toléré. Les effets secondaires, y compris les maux de tête et les augmentations de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, étaient relativement stables entre ceux prenant le CVL-231 et ceux prenant le placebo.

CERE Stock réalise des gains gigantesques après la publication des résultats des essais

Les résultats de cet essai sont très positifs pour l’entreprise. Le directeur scientifique de Cerevel, le Dr John Renger, a commenté les résultats, réaffirmant la conviction de l’entreprise qu’elle est sur la bonne voie :

« Nous sommes extrêmement encouragés par ces résultats, qui, selon nous, soutiennent notre hypothèse selon laquelle une thérapie muscarinique ciblée hautement sélective pour les récepteurs M4 pourrait apporter un avantage cliniquement significatif dans le traitement de la schizophrénie. »

La prochaine étape, selon la société, consiste à faire passer le médicament à des essais plus robustes.

Suite au communiqué de presse positif, l’action CERE s’envole aujourd’hui. En fait, l’action a plus que doublé en valeur, grimpant de près de 125 % lors de la séance de bourse d’aujourd’hui. Le volume des transactions est bien au-dessus de la moyenne ; plus de 76 millions d’actions CERE s’échangent les mains, contre 300 000 en moyenne quotidienne.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.