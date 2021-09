Stock CHPT: ChargePoint a du potentiel, mais est trop cher

Point de recharge (NYSE :CHPT) a fait la une des journaux après avoir été cotée en bourse en mars à la suite de sa fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC).

Parfois, lorsqu’on investit, il faut de la patience, comme l’a montré mon article pré-fusion en janvier dernier où j’écrivais que la SPAC pouvait facilement s’effondrer. À l’époque, l’action se vendait 42,51 $ par action. Récemment, l’action CHPT s’est négociée autour de 21 $. La vente a placé l’action CHPT là où de nombreux investisseurs peuvent penser que c’est une bonne affaire.

Pour moi, c’est bien au-delà de ça. Qui a dit qu’un cours boursier bon marché ne pouvait pas devenir meilleur marché ?

Mon argument de pré-fusion en janvier était :

« L’entreprise affirme qu’il s’agit du plus grand réseau au monde de bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) en Amérique du Nord et en Europe. Mais est-ce suffisant pour envoyer le stock de SBE dans une ascension fulgurante pour la construction d’une infrastructure de véhicules électriques ? Pour moi, cette valorisation n’est pas justifiée.

J’ai recommandé d’éviter le stock SBE. L’histoire au moins prouve maintenant que j’avais raison. Et en aucun cas je ne m’en vante ni ne fais de fausses promesses concernant la prédiction des cours des actions. Je ne peux pas.

Cette vente des actions CHPT était inévitable. C’était une exubérance irrationnelle SPAC qui a pris fin. Maintenant que Chargepoint est une société cotée en bourse, que devez-vous savoir sur cette entreprise qui cherche à rendre l’électrification de la mobilité plus facile et plus réalisable ?

L’action CHPT peut bénéficier de la politique

La nouvelle que le Sénat a adopté à la fois un projet de loi bipartite sur les infrastructures et une résolution budgétaire qui ouvre la voie à un programme de dépenses de 3,5 billions de dollars des démocrates est positive pour Chargepoint. Le projet de loi sur les infrastructures propose 7,5 milliards de dollars pour les bornes de recharge pour véhicules électriques. L’accent sera mis sur les « routes qui relient les communautés rurales et défavorisées ».

Bonne nouvelle : il s’agit du tout premier investissement du gouvernement fédéral dans des chargeurs de VE.

Mauvaise nouvelle : c’est environ la moitié de ce que le président Joe Biden voulait pour construire un réseau de recharge robuste pour les véhicules électriques.

Je suppose qu’il n’est jamais facile pour les politiciens de trouver les solutions optimales pour relancer l’économie. Mais il pourrait y avoir encore plus de dépenses alors que les démocrates envisagent le programme de dépenses de 3,5 billions de dollars.

Les revenus sont-ils suffisants pour susciter l’enthousiasme ?

ChargePoint a publié des résultats financiers du premier trimestre de l’exercice 2022 qui ont montré une dynamique positive en termes de revenus et de nouveaux clients. Certains des faits saillants étaient que « les revenus ont augmenté de 24 % d’une année sur l’autre – les revenus de recharge en réseau ont augmenté de 36 % d’une année sur l’autre, un nombre record de nouveaux clients, portant le total à plus de 5 000, un solde de trésorerie de 610 millions de dollars pour soutenir la croissance ».

Pour les revenus, il a été rapporté que “Pour le premier trimestre, les revenus étaient de 40,5 millions de dollars, soit une augmentation de 24% par rapport aux 32,8 millions de dollars du premier trimestre de l’année dernière.”

Qu’en est-il du résultat net et de la rentabilité ? Il a été rapporté que «le bénéfice net PCGR du premier trimestre était de 82,3 millions de dollars, qui comprenait un gain de 53,0 millions de dollars provenant de la variation de la juste valeur des passifs liés aux bons de souscription et un gain de 84,4 millions de dollars provenant de la variation de la juste valeur du passif éventuel de complément de prix, partiellement compensé par 7,0 millions de dollars de coûts d’offre alloués aux obligations liées aux bons de souscription. »

Je voudrais également ajouter que « la perte nette PCGR au premier trimestre de l’année précédente était de 30,1 millions de dollars. Et que “la perte nette non conforme aux PCGR au premier trimestre était de 39,4 millions de dollars, contre 29,0 millions de dollars au premier trimestre de l’année précédente”.

Les bénéfices non conformes aux PCGR sont importants car ils excluent les transactions ponctuelles susceptibles de fausser la véritable performance financière des principales opérations commerciales. Et on voit que ce résultat net est dû à des événements ponctuels, et non à des opérations principales.

J’aimerais donc voir des progrès au cours des prochains trimestres sur la rentabilité des activités opérationnelles de base.

Valorisation des actions CHPT

Une offre secondaire de 12 millions d’actions supplémentaires au prix de 23,50 $ chacune semble être une autre raison pour laquelle l’action CHPT a baissé. Cela reflète les effets négatifs de la dilution des actions.

J’estime qu’en cas de reprise des actions, la direction de ChargePoint pourrait également envisager de lever des fonds pour financer ses objectifs d’expansion.

Si nous prenons la fourchette supérieure des prévisions de revenus pour l’exercice 2022 à partir du dernier rapport sur les résultats, nous notons que ChargePoint “confirme ses perspectives de revenus de 195 à 205 millions de dollars pour l’exercice se terminant le 31 janvier 2022”.

Avec 205 millions de dollars, la capitalisation boursière actuelle de 6,867 milliards de dollars est un multiple de 33,49 sur la base de la capitalisation boursière et des ventes futures. C’est trop haut pour moi. Et bien que nous ayons encore très peu de données financières parce que ChargePoint est devenu public en 2021, MarketWatch rapporte qu’il existe un historique de brûlage de trésorerie et de flux de trésorerie disponibles négatifs à partir de 2018.

Pour ces deux raisons, je considère que ChargePoint est trop cher. Je vois beaucoup de potentiel pour ses opérations commerciales. Mais avec très peu de données financières, la sage décision pour l’instant est de rester sur la touche.

