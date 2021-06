Stock CHWY: le passage temporaire aux achats physiques ne fait pas de mal à Chewy

in

Destination en ligne pour animaux de compagnie moelleux (NYSE :CHWY) a largement écrasé les chiffres du premier trimestre, mais l’action CHWY a tout de même chuté.

C’est bon.

Les revenus guidés de Chewy pour le deuxième trimestre et l’année entière ont baissé relativement en ligne, ce qui signifie que les chiffres du deuxième au quatrième trimestre devraient être inférieurs aux attentes.

Les attentes ont déjà intégré un ralentissement. Donc, fondamentalement, la direction dit que ses affaires ralentiront plus que prévu tout au long de 2021.

Ce n’est pas intrinsèquement bon, et c’est pourquoi les actions chutent. Chewy a l’air bien sur le papier maintenant, mais la société est consciente du défi auquel elle sera confrontée dans un avenir proche. À mesure que la société rouvrira, les gens mettront les achats en ligne sur pause et profiteront de l’air frais.

Mais ces acheteurs seront de retour en temps voulu.

La bonne nouvelle est que le sentiment négatif entourant les attentes futures de Chewy n’est que du bruit.

Nous passons d’une année où tout le monde, par nécessité, a acheté en ligne à l’inverse – une demande sans précédent de faire tout et n’importe quoi à l’extérieur, y compris les achats. Même les cinémas, qui n’étaient que récemment au bord de la catastrophe, pourraient faire leur retour.

Le taux d’adoption sans précédent d’animaux de compagnie a également joué un rôle important dans le succès de la pandémie de Chewy. Les gens sauvaient les animaux des refuges en si grand nombre que certains refuges manquaient d’animaux. Naturellement, les personnes qui adoptent ces animaux de compagnie dépenseront de l’argent en nourriture, literie, accessoires, etc. pour les nouveaux membres de leur famille. Toutes ces dépenses nécessairement en ligne ont contribué à propulser Chewy plus haut qu’il ne l’aurait peut-être été autrement.

Le ralentissement est à court terme

Mais en 2022, les choses se normaliseront.

Ensuite, la tendance séculaire favorisant les achats en ligne se poursuivra.

Les moteurs de croissance à long terme restent intacts pour la société de commerce électronique pour animaux de compagnie de Chewy. Les dépenses liées aux animaux de compagnie sont à la hausse et plus d’Américains que jamais traitent leurs animaux de compagnie comme des enfants.

Et Chewy a un positionnement dominant sur le marché. Ils sont Amazon pour les animaux de compagnie en devenir.

Nous pensons que la valorisation de l’action CHWY semble attrayante en cas de baisse. En supposant un chiffre d’affaires durable de plus de 20 % et des marges d’EBIDTA d’environ 10 %, vous parlez d’un stock qui pourrait facilement doubler dans les prochaines années, sinon plus ?

A la date de publication, Luke Lango n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

