Stock CLNE : les carburants énergétiques propres font face au défi du stock de meme

Aujourd’hui, il est de moindre valeur pour un groupe important de commerçants. Mais pour les autres investisseurs qui envisagent Carburants énergétiques propres (NASDAQ :CLNE) un peu différemment, le stock CLNE peut avoir quelque chose de plus sous le capot à plus long terme. Regardons ce qui se passe hors et sur le graphique des prix de CLNE, puis proposons une détermination ajustée au risque alignée sur ces résultats.

Source : ZikG / Shutterstock.com

Aimez-les ou laissez-les. Je fais référence aux Redditors ou aux singes marchands de mèmes, tels qu’ils sont de plus en plus connus de nos jours. Ils sont une chose sur le marché d’aujourd’hui avec GameStop (NYSE :GME) et AMC (NYSE :AMC) les programmes de négociation d’actions les plus vilipendés et célébrés du groupe.

Pourtant, alors que la prédilection du groupe pour les actions plus faciles à manipuler, fortement shortées ou à bas prix, les moins suivies et les tactiques de négociation agressives ont leur part de critiques, d’autres valeurs peuvent parfois être découvertes. Le stock CLNE peut être une de ces situations.

CLNE Stock et les singes

Le mois dernier, au milieu de flambées de prix impressionnantes dans AMC, GME et d’autres favoris des singes populaires tels que Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS) et Vierge Galactique (NYSE :SPCE), Clean Energy Fuels CLNE était, par une mesure, la meilleure banane.

Au cours de la première quinzaine de juin, le bavardage Reddit du CLNE sur WallStreetBets était clairement à la hausse. En fait et de manière impressionnante, la reconnaissance a atteint près de 500 railleries, gifs, plugs, mèmes, eggings et autres mentions honorables et espiègles par heure. Il n’y a pas beaucoup plus de bruit que ça. Et comme pour d’autres actions de mèmes sélectionnées recevant une faveur significative similaire, cela a fonctionné. Brièvement.

Du 1er au 9 juin, l’action CLNE est passée d’environ 8 $ à 14,50 $. Un jour plus tard, le rendement de 80 % pouvait être acheté près de 30 % moins cher pour moins de 10,50 $ à son plus bas. Et parallèlement aux jabs numériques continus de Redditors, des hauts et des bas volatils des actions CLNE qui étaient clairement en contradiction avec l’hypothèse de marché efficace ont persisté pendant une poignée de sessions.

Aujourd’hui, le bavardage des singes s’étant tari, les actions ont décidé de s’enfoncer davantage sous leur propre poids. Au premier semestre de lundi, CLNE était en baisse de 6,50 %, atteignant des creux de quatre semaines à près de 9,30 $ et mettant en jeu le niveau de retracement de Fibonacci de 76 %.

La question des moyennes capitalisations

La question à un million ou plutôt à 2 milliards de dollars pour les investisseurs au-delà d’une communauté Reddit apaisée est de savoir si l’action CLNE peut conserver et améliorer son statut d’entreprise à moyenne capitalisation ? Avec un peu de chance.

Clean Energy Fuels attire les portefeuilles des investisseurs et d’ailleurs, la Terre telle que nous la connaissons. Le gaz naturel renouvelable (GNR) du CLNE est un carburant de transport fabriqué à partir de déchets laitiers. Ce matériau organique émettant du méthane se compare bien au gaz provenant de combustibles fossiles sales, finis et nocifs pour l’environnement.

L’empreinte carbone de RNG est beaucoup plus verte que la concurrence. Et c’est ici aujourd’hui, pas une vision lointaine de ce qui est possible. Et déjà, les initiatives RNG pionnières du CLNE en ont fait le plus grand fournisseur de transport de RNG en Amérique du Nord avec plus de 25 000 véhicules commerciaux en circulation.

En fin de compte, Clean Energy Fuels prend le type d’action nécessaire si nous voulons lutter avec succès contre le changement climatique. Mais ne me croyez pas sur parole (ou ceux que vous pourriez trouver publiés sur WallStreetBets par la population de singes hit-and-run de Reddit). Prenez un gorille de 800 livres.

Les efforts du CLNE ont également attiré l’attention du seigneur de la croissance résident d’InvestorPlace, Louis Navellier.

Louis considère l’action CLNE comme un investissement très prometteur compte tenu de son pivot de presse complet dans le RNG, ainsi que des données financières décentes soutenant Clean Energy Fuels comme quelque chose de plus qu’un simple stock de mèmes.

Gardant cela à l’esprit, je suis optimiste que le stock CLNE puisse dépasser l’environnement de la planète des singes d’aujourd’hui et trouver son chemin vers un avenir plus durable. Avant que cela ne se produise, le graphique des prix fléchit de manière baissière et mérite également une attention particulière.

Graphique des cours hebdomadaires de l’action CLNE

Source : Graphiques par TradingView

S’il y aura plus d’action haussière sur les prix que la faible suite de juin par rapport au plus haut de début février, près de 20 $ en actions CLNE, le graphique des prix a beaucoup de travail à faire en premier. Pire encore, le graphique hebdomadaire illustré de CLNE laisse entendre qu’il existe un risque de baisse significatif.

Techniquement, un motif intérieur à deux bougies a confirmé un motif supérieur à “C” la semaine dernière. Parallèlement à un croisement stochastique baissier, le suivi de lundi et l’échec du support à 62% mettent en place la possibilité d’un modèle baissier en deux étapes ou en miroir.

Si le modèle en deux étapes est respecté, la jambe CD d’aujourd’hui correspondra à la jambe AB et trouvera le cours des actions CLNE proche du cours de l’action fin 2020 d’environ 2 $. Est-ce que cela va? Encore une fois, c’est une question de 2 milliards de dollars sans réponse certaine, car les graphiques boursiers ne sont que des guides, pas des absolus.

L’échange

Pour les investisseurs à long terme qui n’ont pas peur et qui souhaitent être admis à Clean Energy Fuels alors que le théâtre Planet of the Apes reste une chose à Wall Street, un collier à long terme couvert sur les actions CLNE semble à peu près correct.

Si la foule de Reddit redevient vraiment folle à court terme, tant mieux ! Les colliers sont haussiers. Mais ce type de répartition des risques définie et réduite est également très adaptatif. Et c’est un excellent moyen d’accumuler intelligemment une position de base sans égal.

À la date de publication, Chris Tyler n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché des produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.