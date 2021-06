Stock CLNE: les commentaires Reddit du PDG de Clean Energy envoient le stock en flèche aujourd’hui

Favori de Reddit Énergie propre (NASDAQ :CLNE) est en place aujourd’hui alors que la société brise le quatrième mur avec le r/WallStreetBets Show. Le PDG de la société étend un rameau d’olivier à la communauté fiévreuse des investisseurs de détail. Ça fait des merveilles pour le stock CLNE ce matin.

Source : Shutterstock

L’action CLNE est l’une des préférées de r/WallStreetBets depuis un certain temps, les utilisateurs ciblant la société pour son intérêt à court terme très élevé – 21% du flottant de l’action est court. Les achats concentrés par le babillard électronique ont conduit à un certain nombre de pompes pour le CLNE dans l’un des innombrables raccourcis que la communauté a réussi à orchestrer depuis janvier.

Aujourd’hui, l’action est en mouvement parce que le PDG de Clean Energy, Andrew Littlefair, crie le subreddit. Dans une interview jeudi avec Jim Cramer sur Mad Money, Littlefair a parlé avec émotion de la communauté des investisseurs. “J’ai lu beaucoup de ces messages, il semble qu’ils comprennent”, a déclaré Littlefair. Le PDG a ajouté que les utilisateurs de Reddit « comprennent » l’entreprise. Il a parlé du sentiment de WSB à l’égard de son entreprise, paraphrasant ainsi leur optimisme :

Que les investisseurs de Reddit soient ou non là pour l’environnement, ou pour gagner de l’argent, cela n’a pas d’importance. Le CLNE voit ses prix monter en flèche ; la société est en hausse de plus de 50 % depuis le début de l’année grâce à la présence du titre sur r/WallStreetBets. Et bien sûr, favoriser une relation avec cette communauté à travers ces commentaires aidera à garder l’entreprise dans l’esprit, le cœur et les portefeuilles des traders Reddit.

Comme le dit Luke Lango, analyste chez InvestorPlace, c’est juste une autre raison d’aimer le stock CLNE.

« Plus le temps passe, plus j’aime les actions Clean Energy. J’ai d’abord été haussier sur cette entreprise pour des raisons fondamentales. Vous avez une petite entreprise innovante qui récupère les déchets et les transforme en carburant propre et utilisable pour alimenter les camions. C’est un concept génial. Nous sommes grands sur le gaz naturel renouvelable, car il est immédiatement utilisable avec l’infrastructure actuelle de ravitaillement en gaz naturel et incroyablement bon marché par rapport à d’autres énergies propres. Sur cette seule base fondamentale, l’action Clean Energy semble bonne. Mais maintenant que le PDG joue en faveur des investisseurs particuliers et qu’il le fait vraiment, j’aime encore plus l’action. C’est ce que vous devez faire lorsque vous prenez le train mème. Vous devez le reconnaître. Vous devez dire « merci ». Et vous devez le payer à l’avance. Clean Energy fait cela, ce qui est de bon augure pour le titre à court et à long terme. »