Stock CLOV : 2 grandes raisons pour lesquelles la santé du trèfle s’améliore aujourd’hui

Aujourd’hui, le favori des investisseurs particuliers Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV) enregistre de très bonnes performances. En effet, l’action CLOV est actuellement environ 5% plus élevée lors d’une journée plutôt plate sur l’ensemble des marchés. Ce mouvement a amené l’action CLOV près de son plus haut d’un mois.

En effet, il y a plusieurs raisons à ce déménagement démesuré. Les investisseurs peuvent noter que Clover Health reste l’une des actions les plus courtes du marché. Compte tenu des mouvements que nous avons vus dans divers jeux de courte durée ces derniers jours, le récent mouvement de Clover Health n’est pas si surprenant.

De plus, le marché semble de nouveau fondre. Le sentiment de risque s’empare fortement du marché. Et tant que cet élan se poursuit, les investisseurs peuvent se tourner vers des jeux de croissance plus spéculatifs et agressifs dans cet environnement.

Cependant, deux catalyseurs spécifiques à l’entreprise sont également en jeu aujourd’hui pour les actions CLOV. Plongeons-nous dans ce que les investisseurs regardent aujourd’hui avec cette action populaire.

Le stock de CLOV est plus élevé sur les catalyseurs clés

Conformément au sentiment général du marché concernant les jeux de compression à découvert, l’action CLOV a suscité plus que le simple intérêt des détaillants à cet égard. En fait, la monnaie institutionnelle semble regarder les actions CLOV sous cet angle.

Hier, dans une interview à CNBC, le cadre de S3 Partners, Ihor Dusaniwsky, a expliqué pourquoi Clover Health pourrait être le meilleur candidat pour un “rassemblement de suivi post-meme”. Le fait que Clover Health ait été spécifiquement cité comme l’une de ses idées est un gros problème. Du moins, les investisseurs en actions CLOV le pensent.

De plus, Clover Health a suscité l’intérêt des investisseurs qui étudient le potentiel de l’entreprise à innover dans le domaine des soins de santé et de l’assurance. La société a récemment déposé un certain nombre de brevets américains. Plus tôt cette semaine, il a été annoncé que Clover Health avait obtenu deux de ces brevets.

Les brevets étaient liés à des « modèles d’utilisation de données cloisonnées » et à des « données de regroupement concernant les fournisseurs de soins de santé ». En fin de compte, ce que Clover Health fera de ces brevets reste à voir. Cependant, les investisseurs ont des raisons d’aimer une entreprise avec plus de propriété intellectuelle plutôt que moins. En conséquence, il semble que les investisseurs aient trouvé des raisons supplémentaires de sauter dans le train du trèfle aujourd’hui.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.