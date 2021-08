Stock CLOV: Ne tombez pas dans le piège de la banane du singe dans Clover Health

Clover Health Investments (NASDAQ :CLOV) a largement surperformé le marché cette semaine. Aujourd’hui, cependant, je préviendrais les autres investisseurs d’éviter une astuce de banane dans le tuyau d’échappement à proximité et un retour de flamme dommageable dans le stock de CLOV avant de prendre toute décision d’achat. Laissez-moi expliquer.

GameStop (NYSE :GME). AMC (NYSE :AMC). Ce sont les joyaux de la couronne des théâtres de stock de mèmes de cette année. Vous savez, les schémas commerciaux de haut niveau rendus possibles par WallStreetBets de Reddit, la communauté haussière et collectivement ces jours-ci, appelés singes.

Et cette semaine, les singes ont continué à gagner le titre familier et le droit de battre leurs poitrines collectives.

CLOV Stock et les mèmes

Les actions de GME et d’AMC ont grimpé en flèche après quelques mois de dérive apathique à la baisse au cours de laquelle même les taureaux les plus ardents ont dû se poser la question : « pourquoi suis-je toujours là-dedans ? »

Pour les taureaux et les singes qui sont restés attachés aux actions GameStop et AMC, la patience s’est peut-être avérée utile aujourd’hui. Peut-être.

En chiffres, GameStop a grimpé de 43% aux sommets de mardi avant de s’installer avec des gains d’environ 30% avant vendredi. De même, les actions d’AMC ont bondi d’un peu plus de 40%, mais ont depuis vu leurs rendements hebdomadaires réduits de moitié.

Mais comment CLOV s’intègre-t-il avec un détaillant de jeux vidéo et une chaîne de cinéma dont les modèles commerciaux sont mis à l’épreuve même par le monde numérique d’aujourd’hui, ainsi que contestés négativement par Covid-19 ? Clover Health est un fournisseur d’assurance-maladie de nouvelle génération rendu public par l’investisseur institutionnel respecté Chamath Palihapitiya et ses fonds Social Capital Hedosophia, n’est-ce pas ? Correct.

Sous la direction de Chamath, la croissance diversifiée joue Vierge Galactique (NYSE :SPCE), Technologies SoFi (NYSE :SOFI) et Technologies de la porte ouverte (NASDAQ :OUVERT) ont tous été rendus publics avant le stock de CLOV.

Aujourd’hui, cependant, un récit à long terme plus rose pour CLOV est remplacé par des problèmes à court terme et très réels.

Les résultats des bénéfices offrent un aperçu

Bien qu’il soit assez bien positionné sur un marché de la santé possédant des moteurs de croissance à plus long terme, le coût de l’activité commerciale remet aujourd’hui en question la capacité de Clover Health à réaliser une fin de partie réussie.

Les résultats mixtes de Clover plus tôt ce mois-ci le démontrent.

L’entreprise a enregistré une forte croissance des ventes, mais des pertes lourdes et plus importantes que prévu. Le rapport a également vu une offre immédiate en actions presque disparaître juste une session plus tard. Ce n’est pas génial à voir.

De plus, il existe un autre dilemme en dehors du fait que les investisseurs axés sur la croissance évitent toujours Clover Health aux niveaux actuels des actions.

Le stock CLOV reste un stock meme. Pire encore, Clover Health n’est même pas particulièrement bon pour être un sideshow dans ce créneau de marché popularisé.

D’une part, l’intérêt à court terme de Clover est actuellement de 7,5% moins qu’impressionnant avec le nombre de jours à couvrir à moins de la moitié d’une séance de bourse. Ouais, il n’y a rien d’enthousiasmant.

Qu’en est-il des gains boursiers « solides » de cette semaine de 9,55% jusqu’à la clôture de jeudi ? Cela doit être abordé pour ce qu’il est vraiment. Et ce n’est pas beaucoup.

En termes de dollars, le gain s’élève à un maigre 74 cents. Encore plus triste et pourquoi cela importe si peu, l’action CLOV est à environ deux dollars de son plus bas historique et à environ 20 $ en dessous ou 70 % par rapport au sommet sans précédent de juin.

Enfin, le rallye relativement modéré de CLOV s’est produit en parallèle avec les réactions de prix beaucoup plus substantielles de GME et d’AMC mardi.

Tout compte fait et en ce moment, Clover Health se révèle comme une troisième roue criblée d’affaires de singes d’apparence plus faible et où il est logique de garder à l’esprit une banane dans le tuyau d’échappement. Merci Axel.

Graphique des cours hebdomadaires de l’action CLOV

Source : Graphiques par TradingView

Sur le graphique des cours de l’action CLOV, j’aimerais honnêtement être plus optimiste. Mais cela nécessiterait de fermer les yeux sur une réalité plus baissière.

Techniquement, l’observation est que l’offre de cette semaine est probablement une astuce pour attirer les taureaux dans les actions de Clover Health en partant du principe qu’un drapeau baissier à motifs échoue.

Malheureusement, il n’y a tout simplement pas grand-chose pour réfuter la force décroissante des actions était autre chose que des affaires de singes dirigées par des singes, ce qui pourrait devenir beaucoup plus désagréable pour les actionnaires de CLOV.

En fin de compte, Clover Health est de plus en plus sujet à un retour de flamme à part entière vers de nouveaux plus bas historiques compte tenu du faible intérêt à court terme d’aujourd’hui, des lacunes commerciales actuelles de l’entreprise, ainsi que des transactions commerciales des taureaux et des singes dans les actions CLOV jusqu’à ce jour. point.

