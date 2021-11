Stock COST : les grandes boîtes sont de retour et Costco est un gagnant

Une opportunité d’achat se présente peut-être Costco en gros (NASDAQ :COÛT) Stock. Les investisseurs vendent des actions dans les plus grands détaillants, même s’ils déclarent des bénéfices spectaculaires. Si la tendance se maintient après que Costco a annoncé ses revenus le 9 décembre, vous pourrez peut-être en obtenir pour Noël.

À l’ouverture des négociations le 19 novembre, Costco était le prix le plus cher du secteur. À 535 $ par action, sa capitalisation boursière était de 236 milliards de dollars. Il se vendait à une prime de 15 % sur les ventes, du jamais vu pour la vente au détail à faible marge. Son ratio cours/bénéfice était de 47. Cela se rapproche de Amazon.com (NASDAQ :AMZN) près de 70.

Je ferai des kilomètres pour aller à Costco, passant devant un Walmart (NYSE :WMT) Sam’s Club sans un regard. Mais je ne paierai pas ce prix pour le stock.

Vendre l’actualité

Il y a de l’espoir dans le fait que les investisseurs vendent le meilleur environnement pour les détaillants à grande surface depuis des décennies. Le 6 novembre, Walmart a dépassé les estimations de bénéfices avec un bénéfice net de 3,11 milliards de dollars, 1,45 $ par action, pour un chiffre d’affaires de 140,5 milliards de dollars. Le marché a réagi en faisant baisser les actions.

Les nouvelles de Cible (NYSE :TGT) était presque identique. La société a dépassé les estimations de bénéfices à 1,49 milliard de dollars, 3,04 $/action et un chiffre d’affaires de 25,65 milliards de dollars. Le stock s’est vendu.

L’excuse donnée par les analystes est venue des déclarations des entreprises selon lesquelles elles absorberaient les augmentations de prix et donneraient la priorité aux parts de marché. Les analystes de Scroogy affirment que les investisseurs veulent que les clients soient escroqués, étant donné la concurrence limitée. Vous les avez à la gorge, disent-ils, serrez.

Ce n’est pas comme ça que la grande boîte roule. La vente au détail à grande échelle concerne le volume des ventes. Comme pour Amazon, la mesure clé est le flux de trésorerie d’exploitation. Walmart disposait de 36 milliards de dollars de flux de trésorerie d’exploitation au cours de l’exercice 2021, qui se termine en janvier. Target avait 10,5 milliards de dollars. Walmart vend à seulement 11 fois son nombre de flux de trésorerie de 2021, tandis que Target à un peu moins de 12 fois.

COT Le stock est étiré

Sur la base de ces mesures, l’évaluation de Costco est étirée. Il disposait de 9 milliards de dollars de flux de trésorerie d’exploitation pour l’exercice 2021, qui dans ce cas se termine en août. L’action COST se vend plus de 25 fois plus.

Mais les marges de Costco sont également très minces. Jusqu’à il y a quelques années, son revenu net correspondait généralement à ses cotisations, mais l’année dernière était inhabituelle. Le revenu net était 20 % plus élevé que les frais – mais nous parlons toujours de seulement 5 milliards de dollars de revenus sur 195 milliards de dollars de revenus. Seulement 2,5% de l’argent entrant atteint le revenu net.

Cela ne signifie pas que la dernière personne dans l’action Costco était un idiot. Au cours des cinq dernières années, l’action Costco a augmenté de 250 %. Il y a aussi un dividende, qui est passé de 45 cents à 79 cents par trimestre.

J’ai été idiot de vendre mes propres actions Costco il y a quelques années. À moins que vous ne soyez un commerçant à la recherche de gains rapides de dopamine, vous ne voudrez peut-être pas non plus vendre ici.

La ligne de fond

Les analystes s’attendent à un bénéfice de 2,59 $ par action et à un chiffre d’affaires de 47,5 milliards de dollars lors du prochain rapport de Costco. Si l’histoire et les foules dans mon magasin local sont une indication, cela devrait facilement battre ces chiffres.

L’inflation est une aubaine pour les magasins comme Costco. Lorsque vous achetez de grandes quantités, vous obtenez les meilleurs prix et le gaz est moins cher que partout ailleurs, c’est pourquoi il y a des conduites de gaz chez Costco dans les bons comme dans les mauvais moments.

S’il y a une menace pour Costco, c’est la démographie. Les jeunes consommateurs ne peuvent pas se permettre les grandes maisons de leurs parents. Beaucoup n’ont pas les gros VUS de leurs parents, alors ils achètent en ligne et en quantités limitées. Leur nombre augmente et leurs parents meurent, ou nous nous réduisons nous-mêmes.

Mais Costco a encore des années pour s’adapter aux nouvelles règles de vente au détail. Laissez-le tomber, puis achetez-le.

A la date de publication, Dana Blankenhorn détenait une position longue sur COST. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financière et technologique depuis 1978. Juste à temps pour les vacances, il a une collection d’histoires COVID-19 sur la boutique Amazon Kindle. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com ou tweetez-le à @danablankenhorn. Il écrit une newsletter Substack, Facing the Future, qui couvre la technologie, les marchés et la politique.