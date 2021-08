Stock COTY: 5 raisons pour lesquelles la société de beauté Coty est un looker aujourd’hui

Aujourd’hui, l’entreprise de produits de beauté Coty (NYSE :COTY) voit une tonne d’intérêt des investisseurs affluer. En effet, le mouvement de 15 % de l’action COTY signifie que les investisseurs aiment ce qu’ils voient avec ce principal fournisseur de cosmétiques, de parfums et de produits de soin de la peau populaires.

La gamme de marques et de produits vendus dans le portefeuille de Coty est impressionnante. Ceux-ci incluent « les Alexander McQueen, Burberry, Bottega Veneta, Calvin Klein, Cavalli, Chloe, Davidoff, Escada, Gucci, Hugo Boss, Jil Sander, Joop !, Kylie Jenner, Lacoste, Lancaster, Marc Jacobs, Miu Miu, Nikos, la philosophie , et les marques Tiffany & Co.. L’entreprise commercialise et vend ses produits via des canaux traditionnels de brique et de mortier, ainsi que via des détaillants en ligne sélectionnés.

En effet, il semble que les investisseurs considèrent Coty comme un jeu clé de réouverture en cas de pandémie. Alors que les bureaux rouvrent, la vie nocturne reprend et les gens veulent mettre leur visage «sortant», les pièces de beauté telles que le stock COTY sont devenues très demandées. De plus, il existe une gamme de catalyseurs issus de la récente publication des résultats de la société qui ont enthousiasmé les investisseurs pour cette action.

Plongeons-nous dans ce que les investisseurs regardent avec Coty aujourd’hui.

L’action COTY en hausse grâce à des gains significatifs

Aujourd’hui, Coty a déclaré des bénéfices avant la cloche. La société a enregistré une croissance de ses revenus de près de 90 % d’une année sur l’autre. De plus, la répartition de ces ventes était encourageante. Les marchés émergents ont enregistré un taux de croissance à trois chiffres, les Amériques et l’Asie enregistrant des taux de croissance d’environ 70 %, respectivement. Une croissance du commerce électronique de 34 % a été signalée pour l’exercice 2021. Les investisseurs considèrent de plus en plus la croissance du commerce électronique comme un moteur clé des actions de beauté telles que Coty pour aller de l’avant. Les prévisions pour l’exercice 2022 sont également plus élevées que prévu. La société s’attend à une forte expansion de la marge de l’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) et une croissance des ventes à magasins comparables d’environ 8 % au cours de l’année à venir.

