Stock CRDL : 7 choses à savoir sur Cardiol Therapeutics

Aujourd’hui, société canadienne de biotechnologie au stade clinique Cardiol Thérapeutique (NASDAQ :CRDL) suscite un intérêt impressionnant des investisseurs bien que la société de biotechnologie ait fermé ses portes d’environ 2%. Cependant, le stock de CRDL a été un grand moteur au cours des derniers mois, doublant presque depuis le début du mois d’août.

La société se concentre sur la recherche et le développement autour des médicaments anti-inflammatoires pour les maladies cardiovasculaires. Les investisseurs semblent particulièrement intéressés par son utilisation du cannabidiol (CBD) dans son médicament oral CardiolRx.

En effet, le lien entre le cannabis et divers traitements fait l’objet d’une grande attention. Cependant, la commercialisation de ces produits peut être une tâche difficile.

Hier, Cardiol a reçu un coup de pouce positif de Santé Canada (la version canadienne de la Food and Drug Administration des États-Unis) concernant ce médicament CardiolRx. Voyons ce que les investisseurs regardent avec cette action.

Le stock de CRDL est plus élevé sur l’approbation des essais cliniques de Santé Canada

Il est important de noter que CardiolRx n’a pas encore été entièrement approuvé par Santé Canada. Cependant, Santé Canada a annoncé hier son soutien aux essais de phase 2 de Cardiol de cette étude à double insu contrôlée par placebo. Cette autorisation fait suite à une récente autorisation de la FDA pour procéder à une demande de nouveau médicament expérimental. En conséquence, les investisseurs sont de plus en plus optimistes sur le potentiel commercial potentiel de CardiolRx. CardiolRx est un médicament destiné aux patients souffrant de myocardite aiguë. Cette affection inflammatoire provoque généralement de légers symptômes cardiaques, mais peut être un facteur clé de l’insuffisance cardiaque dans certains cas. Ainsi, les investisseurs semblent être apaisés par ces récentes approbations réglementaires et ont offert des actions CRDL à la hausse suite à cette nouvelle.

