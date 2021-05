Stock CRM: la dernière étape vers le bas

Salesforce.com (NYSE:CRM) le stock est en baisse, mais est-il en rupture de stock? Depuis le début de l’année, les valeurs technologiques ont perdu deux jambes, fin février et maintenant début mai. CRM stock a rejoint la fête à deux reprises. Il est en baisse de 3% sur l’année, tandis que l’action moyenne du S&P est en hausse de 11%.

La performance est presque identique à celle de Pomme (NASDAQ:AAPL), la plus grande entreprise du marché, à peine plus prononcée.

Cela est dû au fait que les investisseurs quittent les actions chères pour se tourner vers ceux qui bénéficient de la fin de la pandémie ou des plans d’infrastructure de l’administration du président Joe Biden. Même avec ce dernier automne, les actions Salesforce se vendent à 49 fois les bénéfices. Cela ne changera pas lors de son prochain rapport le 27 mai, avec 42 cents de revenu net attendus sur 5,89 milliards de dollars de revenus.

Croissance trop élevée?

Lorsque la pandémie a éclaté, les investisseurs se sont empilés sur les quelques noms qui gagnaient de l’argent. Les stocks d’applications cloud comme Salesforce figuraient parmi ces noms. L’action CRM a culminé à 281,25 $ par action de la fin août au début septembre. Au cours de la dernière année, vous êtes toujours en hausse de 32%.

Mais il y a beaucoup plus d’endroits où les investisseurs peuvent gagner de l’argent maintenant. Vous pouvez acheter un stock d’acier comme Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF). Vous pouvez acheter un stock de ciment comme Béton américain (NASDAQ:USCR). Vous pouvez même prendre une ligne de croisière comme Royal Caribbean (NYSE:RCL) et générer des bénéfices.

Si les jours heureux sont à nouveau là, vous n’avez pas besoin de valeurs refuges comme Salesforce, selon la pensée. Les jeux de travail à domicile sont terminés. Sortez et faites ce qu’il y a dans les jeux.

Continuez à continuer

La lumière est toujours allumée chez Salesforce. Un plan de relève est en place, avec Bret Taylor, 42 ans, en poste pour remplacer le co-fondateur Marc Benioff en tant que PDG. La croissance du chiffre d’affaires est toujours en moyenne de 20%, la société continue de gagner de l’argent. Certains travailleurs pourront rester chez eux en permanence, économisant ainsi plus d’argent.

Les bénéfices de Salesforce seraient plus élevés, sauf qu’il paie 27,7 milliards de dollars à l’achat Mou (NYSE:TRAVAIL) et rivaliser plus étroitement dans les applications bureautiques. Ce n’est pas une mauvaise idée. C’est juste un mauvais moment pour opter pour la croissance alors que le marché veut des marges.

Cela changera et, quand ce sera le cas, le stock Salesforce reviendra probablement. La déflation accélérée du cloud ne disparaît pas. L’incitation financière à automatiser ne disparaît pas. Au cours des cinq dernières années, l’action CRM a enregistré des rendements moyens de 38% par an, soit presque le double de l’action S&P moyenne. Mais il a également connu des courants descendants importants en 2018, au début de 2020 et maintenant.

Le cas de l’ours pour les actions CRM

Les ours regardent le graphique boursier Salesforce et voient de mauvaises choses.

Les courants descendants précédents étaient courts et soudains, et le stock CRM s’en est rapidement remis. Ce dernier a connu une succession de bas et de hauts plus bas, datant du pic de fin août. Un expert en graphiques regarde cela et secoue la tête avec regret.

La plupart des analystes fondamentaux ne le voient pas de cette façon. Sur 22 chez Tipranks, 18 disent encore acheter. Ils voient le stock de Salesforce revenir à ces sommets d’août d’ici un an.

La ligne de fond

Je ne suis pas d’accord avec les analystes.

Les évaluations technologiques se compressent. Ce n’est pas un mirage. Il n’est pas nécessaire de payer 49 fois les bénéfices pour une croissance de 20% lorsque des centaines d’entreprises passent d’une perte à l’autre et, du moins à court terme, croissent tout aussi vite.

Cela ne signifie pas que les investisseurs devraient abandonner les actions CRM. Ce que j’ai dit en avril est toujours valable. C’est une pièce à long terme.

Mais la foule de peur est partie pour des pâturages plus verts. La foule avide est partie pour des noms plus chauds. Si vous avez un horizon de 10 ans, si vous êtes un investisseur et non un spéculateur, profitez du calme.

Au moment de la publication, Dana Blankenhorn détenait directement des actions d’AAPL.

Dana Blankenhorn est journaliste financier depuis 1978. Son dernier livre est Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, des essais sur la technologie disponibles sur la boutique Kindle d’Amazon. Suivez-le sur Twitter à @danablankenhorn.