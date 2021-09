Stock CRM : Salesforce post-pandémique apparaît comme le tsar du cloud « sans nuage »

Toutes les grandes entreprises aimeraient le cloud hybride salesforce.com (NYSE :CRM) s’est construit pour lui-même. L’action CRM est en baisse de 3% depuis début septembre.

Source : Bjorn Bakstad / Shutterstock.com

Salesforce possède son propre réseau de centres de données mais c’est loin d’être un Cloud Czar. Au cours des 12 derniers mois, les dépenses en capital de Salesforce n’ont été que de 657 millions de dollars. Les vrais tsars des nuages ​​aiment Amazon (NASDAQ :AMZN) dépensent des milliards de liquidités chaque trimestre dans les centres de données.

Mais en combinant les clouds publics avec ses propres ressources, Salesforce donne à ses clients l’impression qu’il est, lui aussi, un Cloud Czar. C’est ce que chaque entreprise veut maintenant. Ils veulent la flexibilité du cloud, mais la sécurité de leur propre matériel.

Ils veulent ce que Salesforce a.

Capitalisation boursière de la pandémie de Stokes CRM

Malgré la baisse de ce mois-ci, la capitalisation boursière de Salesforce a presque doublé depuis le début de la pandémie, pour atteindre 217 milliards de dollars, l’action CRM ayant gagné 59,4% au cours des 18 derniers mois.

Pour le trimestre se terminant en juillet, il a réalisé un bénéfice net de 535 millions de dollars, ou 56 cents par action entièrement dilué, sur un chiffre d’affaires de 6,34 milliards de dollars. Il prévoit une croissance de près de 25% cette année, un chiffre d’affaires total d’environ 26,2 milliards de dollars après l’acquisition de Slack.

Les journalistes appellent cela une “demande de services cloud alimentée par une pandémie”, mais il ne s’agit que d’une accélération des tendances qui étaient évidentes avant le début de la crise sanitaire.

Salesforce a noué des partenariats avec Microsoft (NASDAQ :MSFT), avec Alphabet (NASDAQ :GOOGL), et avec Amazon, en construisant sa propre capacité où il peut assurer un trafic rentable.

Salesforce possède du cloud, loue du cloud, mais gère son cloud, donc tout est transparent pour les clients. Il bouleverse également l’ancien modèle d’infrastructure, de plates-formes et de services, en offrant des suites d’applications complètes.

En fonctionnant sur ce modèle hybride, Salesforce peut garantir que les clients respectent les lois locales sur la confidentialité et la localisation des données.

Le logiciel est roi dans le cloud

Le succès de cette approche de cloud hybride transforme le marché du cloud.

Salesforce est désormais considéré comme le leader du cloud industriel, devant Alphabet et Microsoft.

Vous n’avez plus besoin d’investir 1 milliard de dollars par trimestre de trésorerie pour devenir un acteur du cloud. Utilisez simplement les clouds publics pour augmenter la capacité et créer le vôtre selon vos besoins. Cela signifie que les éditeurs de logiciels comme Adobe (NASDAQ :ADBE) et même des entreprises de consommation comme Walmart (NYSE :WMT) peuvent développer leurs propres clouds à leur propre rythme et gagner en indépendance vis-à-vis des Cloud Czars, la même indépendance dont bénéficie désormais Salesforce.

Les clients ne voient pas les centres de données. Ils voient des services comme un Sales Cloud ou un Health Cloud. Les logiciels dirigent désormais ce qui était auparavant un marché du cloud matériel.

C’est pourquoi Salesforce a acheté Slack. Il a payé 27 milliards de dollars pour ce qui équivaut à une interface utilisateur d’entreprise, ce qui en fait un concurrent direct de Google et de Microsoft. Comme l’a déclaré le PDG Marc Benioff lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats : « Si vous démarrez une nouvelle entreprise, vous ne planifiez pas un bureau physique, vous planifiez un espace de bureau numérique. »

Après avoir passé la dernière décennie à construire ou à louer d’immenses gratte-ciel, y compris son propre siège à San Francisco, Salesforce est en train de tout démolir. Au lieu d’aller dans des bureaux, ses travailleurs resteront largement virtuels. Au lieu d’aller à des salons professionnels, Salesforce crée son propre service de streaming.

La ligne de fond

Bien qu’il soit devenu un Cloud Czar sans nuage, Salesforce ne connaît qu’une croissance aussi rapide que son marché. Vu sur l’année dernière voire les deux dernières, la performance de l’action CRM est inférieure à celle de la Indice S&P 500. Les petites entreprises, comme ServiceMaintenant (NYSE :MAINTENANT), le dépassent.

Les avantages du cloud hybride mis au point par Salesforce profitent désormais aux entreprises dont la base de revenus est plus réduite. C’est ainsi que fonctionnent l’open source et le cloud. Tout le monde y gagne.

Les analystes aiment toujours Salesforce. Aucun des 35 suivis par TipRanks ne dit vendre. Mais Salesforce est désormais un investissement prudent, un gagnant constant, mais ne délivrant plus cet « alpha » bien-aimé, un rendement supérieur à la moyenne du marché.

Cela pourrait changer avec Slack dans le giron, mais pour le moment, les rendements moyens ressemblent à une grande victoire.

À la date de publication, Dana Blankenhorn détenait des positions longues sur MSFT, AMZN et NOW. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financière et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Living With Moore’s Law: Past, Present and Future disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com ou tweetez-le à @danablankenhorn. Il écrit une newsletter Substack, Facing the Future, qui couvre la technologie, les marchés et la politique.