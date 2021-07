Stock CRTD: Ce qu’il faut savoir sur le nouveau Short-Squeeze Play Creatd

in

Aujourd’hui, les investisseurs en Création (NASDAQ :CRTD) et les actions CRTD enregistrent des gains massifs d’environ 28% au moment de la rédaction. Les actions de CRTD ont en fait augmenté de près de 45% dans les échanges tôt le matin, car les investisseurs de détail semblent s’accumuler dans ce stock.

En effet, Creatd a été identifié comme un autre candidat potentiel à court terme. Le taux d’intérêt à court terme de la société de 42 % est extrêmement élevé et place cette société dans le collimateur des investisseurs particuliers.

Toute action qui est aussi fortement vendue à découvert est susceptible de susciter l’intérêt des investisseurs de détail. En conséquence, la personnalité de Twitter Will Meade a récemment commenté ce mouvement. M. Meade, un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs, semble penser que les fonds spéculatifs couvrent probablement leurs positions courtes sur les petites capitalisations comme les actions CRTD. Ainsi, l’attrait de ce potentiel de short squeeze est fort aujourd’hui.

Voyons ce que les investisseurs pourraient vouloir savoir sur ce candidat à court terme.

$CRTD $CARV

Les mauvaises nouvelles des marchés puent, les bonnes nouvelles sont le premier signe d’un creux lorsque les actions les plus courtes commencent à bouger comme $ CARV $ CRTD

Les fonds spéculatifs imo sont responsables de cette vente, ce sont des actions longues $ QQQ et des petites capitalisations $ IWM courtes

mais maintenant j’ai l’impression qu’ils commencent à couvrir – Will Meade (@realwillmeade) 8 juillet 2021

CRTD Stock Trouver de l’élan à nouveau

Le modèle d’affaires de Creatd intrigue les investisseurs de croissance. En effet, sa plateforme met à disposition des créateurs des technologies et des solutions pour les aider à toucher un public plus large. Et selon le récent communiqué de presse de l’entreprise, une nouvelle croissance se profile à l’horizon.

Fin juin, Creatd a annoncé que la plate-forme Vocal+ de la société avait dépassé les 30 000 abonnés. Sur la base de cette croissance, la société a fourni des prévisions de 1 million de dollars de revenus nets pour le deuxième trimestre. Cela représente une augmentation de 300 % d’une année sur l’autre.

En plus de ces prévisions de revenus, la société a annoncé son intention de réduire ses coûts de marketing de 1,5 million de dollars. La société prévoit que ces déménagements devraient entraîner des dépenses d’exploitation de 3,3 millions de dollars pour le troisième trimestre de cette année.

En conséquence, le stock de CRTD semble être un stock qui ne sera pas dans le noir pendant un certain temps. Et compte tenu de sa capitalisation boursière actuelle d’environ 47 millions de dollars, il s’agit toujours d’une action qui est certainement très valorisée. Cependant, les investisseurs de détail à la recherche d’un candidat à court terme avec un solide potentiel de croissance ont certainement un catalyseur sur lequel s’appuyer.

En conséquence, les actions CTRD sont naturellement devenues un favori parmi les investisseurs de détail aujourd’hui. Que cet élan puisse se poursuivre, c’est à chacun de deviner. Cependant, la décision d’aujourd’hui attire davantage l’attention sur ce titre, ce qui devrait être globalement positif pour les investisseurs.

