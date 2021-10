Stock CRTD: les nouvelles du «camp» qui ont créé des actions en flèche aujourd’hui

Création (NASDAQ :CRTD) l’action est en hausse vendredi après avoir annoncé une mise à jour de sa marque Camp.

Source : Shutterstock

Camp est la marque anciennement connue sous le nom de Plant Camp. Il s’agit de la marque d’aliments sains destinée directement aux consommateurs de Creatd, vendue par l’intermédiaire de sa division de commerce électronique Creatd Ventures. La mise à jour d’aujourd’hui comprend une nouvelle image de marque et un nouvel emballage, ainsi qu’une refonte du site Web.

Pour accompagner le changement de marque aujourd’hui, Creatd a également annoncé la sortie de deux nouveaux produits. Ce sont Vegan Cheezy Mac et Twist Veggie Pasta. L’entreprise les appelle « aliments réconfortants pour la famille soucieuse de sa santé ».

Jeremy Frommer, co-PDG de Creatd, a déclaré ce qui suit à propos du rebranding du camp aujourd’hui.

« Au fil du temps, il est devenu évident que ce n’étaient pas seulement les enfants qui adoraient notre macaroni au fromage, il plaisait aux mamans, aux papas et à tous les types de personnes qui cherchaient une version saine d’un aliment réconfortant bien-aimé. En tant que tels, la marque et le marketing devaient s’adapter à ce marché beaucoup plus large. »