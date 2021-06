Stock CRWD: Les nouvelles sur les cybermenaces qui ont fait gagner CrowdStrike aujourd’hui

L’épidémie de ransomware devient un problème bien plus important pour le gouvernement américain que ce à quoi nous nous attendions auparavant. Depuis la nouvelle de la Pipeline colonial hack, de plus en plus d’attaques de ransomware font surface, ciblant un certain nombre d’industries. Une attaque contre la filiale américaine de la plus grande entreprise de conditionnement de viande au monde, JBS (OTCMKTS :JBSAY), a vu 11 millions de dollars versés à un groupe de piratage. À présent, EA (NASDAQ :EA) a le code source pris en otage par une équipe de piratage. Naturellement, les entreprises de cybersécurité comme FouleGrève (NASDAQ :CRWD) l’action devient très recherchée.

Aujourd’hui, un comité sénatorial a grillé le directeur du FBI, Christopher Wray. L’audience visait à aborder un certain nombre de problèmes de sécurité auxquels le pays est confronté, y compris les événements au Capitole le 6 janvier. Cependant, les attaques de ransomwares cryptographiques deviennent un élément central de ces pourparlers.

La déclaration d’ouverture de Wray au comité a fait une brève note des attaques de ransomware et de leur fréquence croissante. Il a ensuite déclaré lors de l’interrogatoire que “la cybermenace augmentait de manière presque exponentielle”, faisant allusion aux rançons cryptographiques prises au cours des deux dernières semaines.

Action CRWD : les investisseurs affluent vers les jeux de cybersécurité populaires

CrowdStrike est une entreprise de cybersécurité qui prend de l’ampleur parmi les investisseurs à la suite de cette multitude de piratages. La société propose notamment trois nouveaux produits de protection contre les ransomwares pour lutter contre l’épidémie de cyberattaques.

Dans le grand nombre de noms de cybersécurité qui surgissent alors que les investisseurs cherchent à tirer profit du problème, CrowdStrike se démarque. Les analystes le nomment parmi les meilleurs jeux de sécurité. La société a ébloui les investisseurs la semaine dernière avec son rapport sur les bénéfices impressionnant. Il affiche une augmentation de 400 % du BPA au premier trimestre et une augmentation de 70 % des revenus d’une année sur l’autre.

Le bavardage de Reddit décolle, ne serait-ce que légèrement, autour de CRWD, grâce à son important flux de trésorerie disponible et à son pourcentage décent de flottant vendu à découvert, à 6,5%. Bien sûr, il est toujours bon d’avoir des commerçants de détail mobilisés prêts à se rallier autour de votre stock ces jours-ci.

