Stock d’ARNm: Moderna détient la clé de l’avenir des vaccins à ARNm

Moderna (NASDAQ:ARNM) est vraiment le titre de la décennie. Comme je l’ai écrit lors de sa publication en 2018, le stock d’ARNm est un pari moins sur des médicaments spécifiques et plus sur une méthode pour les trouver. La méthode de Moderna est basée sur l’ARN messager (ARNm), qui sont des molécules simple brin qui donnent des ordres à l’ADN pour synthétiser des protéines contre la maladie.

Source: Ascannio / Shutterstock.com

Une fois qu’il a eu la séquence génétique du nouveau coronavirus, Moderna a pu créer un candidat vaccin appelé ARNm-1273 en 48 heures. Il a déjà un deuxième vaccin Covid-19, l’ARNm-1283, dans un essai précoce.

Je suis finalement entré dans le stock d’ARNm moi-même. Grâce au succès du vaccin Covid-19 de Moderna, j’ai maintenant un petit bénéfice. À son prix du 20 mai d’environ 166 $ / action, l’action MRNA vaut maintenant plus de 66 milliards de dollars. Cela semble extrême sur la base d’un bénéfice de 1,2 milliard de dollars au premier trimestre, soit 2,84 $ / action entièrement dilué sur un chiffre d’affaires d’environ 1,9 milliard de dollars.

Regarder au-delà de COVID

Moderna a utilisé sa manne Covid-19 comme je l’avais prévu. La société dispose désormais des liquidités nécessaires pour mener ses propres recherches sur un large front et contrôler les composés qui en résultent.

Moderna a maintenant un vaccin contre le cytomégalovirus (CMV), un virus commun dans la famille de l’herpès, dans un essai de deuxième étape. Il a également commencé les essais de première étape de vaccins contre la maladie d’Epstein-Barr, la grippe saisonnière et le VIH, le virus qui cause le sida. Au-delà des vaccins, Moderna travaille sur des thérapies contre les maladies cardiaques, l’hépatite et le cancer.

Moderna n’est pas le seul à utiliser l’ARNm contre la maladie. BioNTech (NASDAQ:BNTX), l’entreprise allemande qui a travaillé avec Pfizer (NYSE:PFE) pour développer leur vaccin, vaut désormais plus de 49 milliards de dollars.

L’approche n’est même pas nouvelle. La scientifique hongroise Katalin Kariko travaille sur l’ARNm depuis 1978. Les scientifiques de Yale préparent un vaccin antipaludique basé sur ces travaux. Il existe plus d’une douzaine d’entreprises qui explorent les vaccins à ARNm, un marché en croissance de près de 29% par an.

Moderna a le dessus

L’avantage de Moderna sur ses rivaux est l’ampleur de ses opérations. La société espère tripler son approvisionnement de son vaccin Covid-19 à 3 milliards de doses en 2022 en utilisant des partenaires européens. BioNTech, en revanche, avait besoin de l’aide de Pfizer pour entrer en production.

Actuellement, Moderna semble cher sur la base de son chiffre d’affaires 2020 inférieur à 1 milliard de dollars. Mais la société prévoit des ventes de 19,2 milliards de dollars en 2021. Outre les ventes de leurs vaccins existants, les revenus de Covid pourraient se poursuivre sous la forme de rappels contre de nouvelles variantes. Certains analystes pensent que Moderna se négocie actuellement à seulement six fois les bénéfices de 2022.

Le stock de Moderna a chuté récemment. Ses résultats du premier trimestre, bien qu’énormes, ont été perçus comme une déception. En 10 jours, les actions sont passées de 184 $ à 152 $, soit environ 18% après les bénéfices. Le cours de l’action MRNA s’est depuis rétabli à environ 165 $.

En ce qui concerne les produits Moderna, il devient clair que l’approche ARNm peut être plus efficace que les vaccins traditionnels. Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) a eu des problèmes de fabrication et des effets secondaires. AstraZeneca (NASDAQ:AZN) est perdant face à BioNTech en Europe et la distribution a été interrompue en Indonésie.

La valeur du stock d’ARNm réside dans les possibilités

La plus grande force de Moderna est sa nouvelle approche – et jusqu’à présent réussie – de la découverte de médicaments. Je l’ai comparé à Regeneron (NASDAQ:REGN), dont les modèles de souris Velocisuite accélèrent la validation des médicaments anticancéreux.

Moderna sera ici longtemps après la disparition de la pandémie de Covid-19 dans l’histoire. Ce ne sera pas le seul gagnant de l’ARNm. Mais Covid-19 a donné à Moderna l’échelle dont elle a besoin pour être un grand gagnant dans ce nouvel espace.

C’est pourquoi, malgré la «déception» du premier trimestre, je détiens mes actions MRNA. C’est un projet à long terme. Cela fait partie de faire de l’ADN un langage de programmation, l’un des grands thèmes d’investissement de la génération de mes enfants. Les vaccins à ARNm peuvent prendre le dessus sur l’industrie et Moderna est prêt à montrer la voie.

A la date de publication, Dana Blankenhorn occupait un poste LONG au MRNA. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier depuis 1978. Son dernier livre est Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, des essais sur la technologie disponibles sur la boutique Kindle d’Amazon. Suivez-le sur Twitter à @danablankenhorn.