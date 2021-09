Stock de broches : 2 raisons d’être excité et 3 raisons de s’inquiéter

in

Par rapport à d’autres actions de médias sociaux, Pinterest (NYSE :ÉPINGLES) le stock est un peu bizarre. Personnellement, je n’ai pas beaucoup d’utilité pour la plate-forme, mais je peux voir l’attrait… un peu. Après tout, nous pourrions tous utiliser une dose quotidienne d’inspiration à des fins de shopping, de détente, d’affaires et de marketing. Pourtant, je ne suis pas le seul à ne pas tout à fait « comprendre ».

Mais si vous êtes intéressé à investir dans les actions PINS, voici un aperçu plus approfondi de ce que vous devez savoir sur l’entreprise – et les actions – pour l’avenir.

Action PINS : un bilan très solide

Un examen attentif du bilan de Pinterest montre qu’il dispose d’une solide solidité financière. En fait, selon GuruFocus, les ratios liquidités/dette, dette/fonds propres sont de 17,62 et 0,05, respectivement.

Un bilan solide est un facteur positif pour déterminer si une action est digne d’investissement. Cependant, ce n’est pas la seule chose à considérer. Lorsque l’on regarde le bilan, la phrase « l’argent est roi » devrait résonner dans vos oreilles. Après tout, il faut beaucoup d’argent pour gérer une entreprise prospère. Heureusement pour PINS, la société a obtenu de bons résultats à cet égard.

En 2019, il a déclaré des liquidités et des investissements à court terme de 1,72 milliard de dollars. Il s’agit d’une augmentation de 173,34 % par rapport à 2018. En 2020, Pinterest a connu une autre augmentation modérée de 2,61 % avec un chiffre de 1,76 milliard de dollars rapporté.

En général, la croissance de la trésorerie et des équivalents de trésorerie pour la période 2017-2020 est trop élevée.

Croissance des revenus : cohérente et solide

Le revenu est le début de tout dans les affaires, apporter de l’argent et utiliser de l’argent pour réaliser un profit. Pinterest excelle dans la croissance de son chiffre d’affaires pour 2017-2020. Selon MarketWatch, en 2017, il a déclaré un chiffre d’affaires de 472,85 millions de dollars. Puis en 2018, 2019 et 2020, son chiffre d’affaires a augmenté respectivement de 59,87 %, 51,17 % et 48,12 %. Pinterest a déclaré un chiffre d’affaires 2020 de 1,69 milliard de dollars. C’est une forte tendance des revenus que j’admire.

Mais, bien qu’un bilan solide et une forte croissance des revenus soient les deux facteurs à apprécier chez Pinterest, ce n’est pas sans défauts. Voici les trois principales choses qui rendent le stock de PINS moins attrayant.

Croissance médiocre des utilisateurs

Pinterest a grandement profité de la pandémie de coronavirus en 2020. L’action a atteint un sommet de 89,90 $ en 52 semaines sur une forte dynamique qui a commencé fin 2020. Mais l’action a depuis chuté d’environ 40% à son prix actuel proche de 55 $.

Le problème principal ? Manquements répétés sur ses objectifs de croissance d’utilisateurs. Les nouvelles sur le nombre d’utilisateurs mensuels inférieurs aux attentes ont entraîné une baisse de la note de JPMorgan sur les actions Pinterest.

Si la croissance des utilisateurs terne ou, pire, en baisse se poursuit au cours des prochains trimestres, cela pourrait nuire considérablement à la situation à long terme du stock de PINS. Après tout, cela entraînerait une baisse des revenus publicitaires de Pinterest. Pas si bon.

La direction de Pinterest doit trouver une solution à ce déclin du nombre d’utilisateurs alors que de plus en plus de personnes commencent à entrer dans la « nouvelle normalité ». Sinon, son succès en 2020 sera de courte durée.

Rentabilité : pas encore présente

Un autre facteur de risque à prendre en compte avec Pinterest est que malgré la forte croissance de ses revenus, l’entreprise perd toujours de l’argent. Nous pouvons voir cette tendance dans ses pertes nettes de 130,04 millions de dollars, 62,97 millions de dollars, 1,36 milliard de dollars et 128,32 millions de dollars pour 2017, 2018, 2019 et 2020, respectivement.

Cela indique en fin de compte un modèle commercial inefficace, car l’entreprise a du mal à générer des bénéfices.

Évaluation : trop cher

Le dernier problème avec l’action PINS que je voudrais porter à votre attention est sa surévaluation. Si nous utilisons MSN Money pour comparer des indicateurs financiers clés, tels que le ratio prix/ventes, la valeur comptable et le ratio prix/flux de trésorerie, aux mêmes ratios de l’espace Logiciels et services informatiques plus largement, nous trouvons que Pinterest est relativement surévalué.

Plus précisément, l’action PINS a un ratio cours/ventes de 21,23x, un ratio cours/valeur comptable de 15,57x et un ratio cours/flux de trésorerie de 3 145x. Pendant ce temps, les ratios équivalents de l’industrie sont les suivants : 7,35x, 7,76x et 29,68x, respectivement.

En fin de compte, l’action PINS a de graves problèmes fondamentaux à résoudre avant qu’elle ne soit vraiment digne d’être achetée dans mon livre. Jusqu’à ce que les revenus génèrent des bénéfices et que leur valorisation soit attrayante, je suggère d’éviter les actions.

