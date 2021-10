Stock de broches: faites-vous une faveur et oubliez Covid

Il me semble que Pinterest (NYSE :ÉPINGLES) a été regroupé avec tous les autres titres qui ont grandement profité du Covid-19. Ceci comprend Zoom sur les communications vidéo (NASDAQ :ZM) et Peloton Interactif (NASDAQ :PTON). En baisse de plus de 24% depuis le début de l’année jusqu’au 29 septembre, il est facile de voir que le stock de PINS a du mal à trouver son chemin.

Ma suggestion à ceux qui achètent des actions basées sur Covid-19 : trouvez-vous un nouveau passe-temps.

Si la santé financière à long terme de Pinterest dépend d’une pandémie pour générer des revenus, alors son modèle économique ne vaut pas grand-chose.

D’un autre côté, si vous êtes comme moi et que vous voyez un avenir prometteur pour la plate-forme de médias sociaux, il est facile de regarder au-delà de 2020 et des avantages qu’elle a retirés des employés travaillant à domicile.

Les meilleurs jours de Pinterest sont encore devant lui. Voici pourquoi.

Stock de NIP et Covid-19

Vandita Jadeja d’InvestorPlace a récemment suggéré que l’action PINS pourrait chuter dans les 40 $ au cours des prochains mois, car ses résultats au cours des 2-3 prochains trimestres montrent une baisse du nombre d’utilisateurs, affectant finalement ses revenus globaux.

En conséquence, elle suggère d’attendre qu’elle touche le fond avant d’acheter. Eh bien, j’aimerais bien avoir sa boule de cristal parce que je n’ai jamais pu chronométrer un bas ou un haut d’ailleurs.

Cependant, ce n’est pas la conviction de mon collègue qu’il a plus de pertes en réserve pour 2021 qui a attiré mon attention; c’est le fait qu’elle pense que Pinterest ne peut pas prospérer dans un environnement sans pandémie.

« Les résultats du troisième trimestre pourraient être volatils pour l’entreprise, car nous assisterons à un changement dans le comportement des utilisateurs. Beaucoup dépend de l’état de la pandémie et alors que nous commençons à sortir de chez nous et à revenir à la normale, l’utilisation des médias sociaux pourrait décliner », a écrit Jadeja le 28 septembre.

“La variante Delta ne fonctionnera pas pour le stock car elle n’a pas arrêté nos vies. De nombreux consommateurs ont accepté le fait que la variante Delta n’est pas aussi mortelle et que les personnes vaccinées se promènent dans l’État. »

J’ai du mal à croire que les nouveaux utilisateurs de Pinterest ne rejoignent Pinterest que parce qu’ils sont coincés à la maison.

Oui, je comprends qu’un segment de la population aurait pu faire beaucoup de choses pendant la pandémie qu’ils n’auraient généralement pas fait. Pourtant, mon expérience avec des personnes que je connais qui utilisent Pinterest est qu’il fournit de précieux exemples d’idées de conception, etc. Il est peu probable qu’ils arrêtent de l’utiliser car les gens ne s’inquiètent plus pour Covid.

Par exemple, ma femme et son partenaire commercial construisent un Airbnb (NYSE :ABNB) location près de chez nous, directement sur l’océan. Ils ont eu une idée de refroidisseur de vin de Pinterest. Je pourrais vous donner plein d’autres exemples.

Pourquoi quelqu’un cesserait-il d’utiliser une ressource utile parce qu’il peut maintenant aller dans le monde ? Ils ne le feraient pas.

La tâche de Pinterest à ce stade est de rappeler aux utilisateurs la valeur inhérente intégrée à sa plate-forme. S’il continue à le faire, je ne vois pas de problème à déplacer son ARPU américain (revenu moyen par utilisateur) au-dessus de 5,08 $.

Le monde est l’huître de Pinterest

En matière d’investissement, nous avons un terme appelé biais du pays d’origine. C’est à ce moment-là que les investisseurs négligent les investissements ailleurs dans le monde, choisissant de rester plus près de chez eux, là où c’est plus confortable.

Bien que cela ait plutôt bien fonctionné au cours de la dernière décennie, ce ne sera pas toujours le cas.

Je me souviens quand tout le monde pensait Netflix (NASDAQ :NFLX) était tout à fait à court de croissance parce que ses activités aux États-Unis étaient au point mort.

En juillet 2017, CNBC a titré “La croissance du nombre d’abonnés à Netflix aux États-Unis semble presque saturée, selon un analyste de premier plan”.

« Dans ce pays, je dirais qu’on se rapproche de la saturation, environ 52 millions d’abonnés. La société a parlé d’un marché de 60 à 90 », a déclaré à CNBC l’analyste des médias Internet Anthony DiClemente.

Eh bien, il comptait 73,95 millions d’abonnés payants pour les États-Unis et le Canada à la fin du deuxième trimestre, 430 000 de moins qu’au premier trimestre 2021, mais même au quatrième trimestre 2020, et 1,05 million de plus qu’un an plus tôt.

Comme Clemente l’a dit à l’époque, Netflix grattait la surface au niveau international. Au deuxième trimestre 2017, elle comptait 48,71 millions d’abonnés payants. À la fin du deuxième trimestre de cette année, il comptait 135,2 millions d’abonnés en dehors des États-Unis et du Canada.

Le nombre d’abonnés internationaux a augmenté de 178% au cours des 16 derniers trimestres. Au cours de ces quatre années, son résultat d’exploitation trimestriel a augmenté de 1 345% pour atteindre 1,85 milliard de dollars au deuxième trimestre 2021, contre 128 millions de dollars au deuxième trimestre 2017.

Il pourrait y avoir des flux et des reflux dans les statistiques des utilisateurs et les chiffres de revenus de Pinterest aux États-Unis au cours des prochains trimestres, mais en fin de compte, je pense que ce qui est arrivé à Netflix se jouera avec Pinterest.

Le monde, en effet, est l’huître de Pinterest.

La ligne de fond

La dernière fois que j’ai écrit sur l’action PINS le 13 septembre, j’ai dit qu’elle était dans la zone d’achat à 54 $. Au moment où j’écris ceci, il se négocie quelques cents en dessous de 52 $. Comme mon collègue l’a dit, il pourrait tomber dans les 40 $ une fois qu’il aura publié le troisième trimestre de 2021 en octobre.

Il ne s’est pas échangé en dessous de 50 $ depuis octobre dernier. Cependant, je ne pense pas qu’il y ait de mal à attendre les résultats.

Cela dit, si vous évaluez l’opportunité d’acheter Pinterest en fonction de ce qui se passe avec Covid-19, vous n’êtes pas un investisseur à long terme.

Je continue d’aimer Pinterest sur le long terme.

