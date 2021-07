Stock DE: Deere est une réelle opportunité d’achat à la baisse

Nous sommes actuellement dans un marché polarisé et il semble qu’il ne sache pas exactement ce qu’il aimerait faire. En conséquence, de nombreux investisseurs se sont fiés à acheter dans divers creux récemment. Deere (NYSE :DE) l’action est l’une des actions à acheter.

L’action DE s’est échangée par rapport à ses sommets impressionnants d’il y a quelques mois. Les analystes étaient très optimistes quant au titre avant qu’il ne chute de plus de 10 %. Après la publication de divers objectifs de prix haussiers pour les grandes banques, la société a publié ses bénéfices, qui ont dépassé les estimations, mais cela n’a pas semblé stimuler le marché.

Je pense que c’est le moment idéal pour acheter la baisse sur les actions de haute qualité maintenant que le rendement à 10 ans semble s’être calmé. Permettez-moi d’expliquer pourquoi.

Un modèle commercial de haute qualité soutient le stock DE

Deere & Co. s’est imposée comme la 68e entreprise sur le S&P 500 en proposant une gamme de produits de qualité à des prix justifiés. Deere est le plus grand producteur d’équipement de fabrication agricole depuis 1837.

L’action DE a enregistré de solides performances par rapport au S&P 500 et a battu l’indice d’environ 4,5 fois depuis sa cotation sur le New York Stock Exchange en 1978.

Plus récemment, Deere a fait un effort constant pour innover. Le développement de l’agriculture de précision de la société est un facteur clé des bénéfices potentiels, la société s’attendant à une augmentation de 25 à 30 % des revenus du segment pour 2021.

En outre, les développements dans les segments non agricoles se développent rapidement. Un exemple est l’acquisition de Wirtgen par Deere en 2017 pour 5,2 milliards de dollars. Wirtgen, à l’époque, était le plus grand fabricant de matériel de construction routière. D’autres acquisitions telles que PLA et Unimil ont également ajouté des perspectives de réduction des coûts et de synergies géographiques.

Beaucoup de valeur parmi les actions à acheter

Le titre a bondi de plus de 120% depuis le rebond pandémique du marché. La plupart des investisseurs semblent avoir agi à cause de la baisse. Cela s’est rapidement traduit par un jeu de matières premières alors que l’inflation se profilait. Alors que les anticipations d’inflation commençaient à avoir des perspectives négatives pour le marché, les actions DE ont souffert car beaucoup pensaient que les coûts des intrants pourraient entraver leurs marges bénéficiaires.

Le rendement à 10 ans s’est calmé ces dernières semaines, ce qui permet aux actions de haute qualité de se négocier plus près de leur valeur intrinsèque. Deere a connu une croissance du BAIIA de 37,84 % en glissement annuel et une croissance du bénéfice net de 63,39 %. En outre, le flux de trésorerie d’exploitation de la société a augmenté de 49,45 % d’une année sur l’autre, tandis que le BPA a augmenté de 64,55 % d’une année sur l’autre.

Route de la vieille école

En plaçant une évaluation sur l’action, j’ai suivi la voie de la vieille école en examinant les capacités de paiement de dividendes. J’ai noté un ratio de distribution constant, ce qui permet d’utiliser le modèle de croissance de Gordon.

Une valeur de 545,45 $ est ce que le modèle nous donne, ce qui signifie une hausse possible de 30%, ce qui bat très probablement le marché.

La dernière question d’évaluation dont j’aimerais discuter est le ratio PEG. Un ratio PEG mesure le ratio P/E des actions par rapport au taux de croissance durable. L’action DE se négocie actuellement à un PEG de 0,37, ce qui implique une valeur relative car elle est inférieure à 1,00 utilisé comme référence pour identifier les actifs sous-évalués/surévalués.

Dernier mot sur le stock DE

Deere & Co. a exceptionnellement bien performé vers la fin de 2020 et pendant une partie de 2021. Le titre s’est retracé pour des raisons systémiques, et je pense que c’est l’un de ces titres à acheter et le moment idéal pour réinvestir dans le tremper.

Les dividendes n’ont pas été abordés dans cet article, mais je pense pleinement que la capacité de verser des dividendes de Deere traduit les forces de son modèle commercial robuste.

J’ai également utilisé des dividendes pour attribuer une valeur intrinsèque à l’action, ce qui a révélé que l’action DE est sous-évaluée ; le ratio PEG est en accord avec le récit.

Je pense que c’est le bon moment pour investir. Les investisseurs doivent être conscients que tout actif comporte des risques.

