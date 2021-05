Stock DE: les spéculateurs entrent dans l’entreprise de tracteurs

Deere (NYSE:DE), une entreprise industrielle à l’ancienne qui fabrique des tracteurs et des engins de chantier, est devenue la coqueluche des spéculateurs.

Les actions ont augmenté d’environ 45% en 2021. Elles ont clôturé à 391,40 $ le 10 mai. C’est une capitalisation boursière de plus de 122 milliards de dollars et un ratio cours / bénéfice de 34,81. Pour une entreprise qui a diminué au cours des trois dernières années, c’est élevé.

Il y a un an, lorsque l’action Deere était à 137 $, cela aurait été un bon nom de revenu. Si vous l’avez acheté à ce moment-là, il l’est toujours, un rendement de 2,6%. Si vous achetez maintenant, cependant, vos dividendes ne sont que de 0,9%.

Cela signifie que si vous achetez des actions Deere aujourd’hui, c’est pour des gains en capital. Sont-ils probables?

L’affaire Bull

La technologie transforme Deere, comme toute entreprise industrielle.

Par exemple, Deere utilise maintenant Intel (NASDAQ:INTC) l’intelligence artificielle pour trouver et corriger les problèmes de soudage. Le projet pilote a débuté l’année dernière, dans l’une des 36 usines, mais il reçoit beaucoup de publicité dans la presse de l’industrie.

Deere déploie également une technologie à ses clients, appelée Precision Construction. L’idée est d’utiliser des capteurs pour mesurer le poids des charges utiles, les niveaux des allées et l’état des équipements. Le réseau faisant cela est même marqué par Deere sous le nom de JDLink.

Les initiatives technologiques ont enthousiasmé les analystes. Le stock Deere est maintenant chez Cathie Woods ETF Ark Space & Innovation (NYSEARCA:ARKX). Un analyste a célébré avec un graphique montrant un tracteur Deere comme une fusée. Notamment Vierge Galactique (NASDAQ:SPCE), qui produit en fait des véhicules spatiaux, n’est plus dans ARKX.

Le cas de l’ours

Mais il est peut-être trop tôt pour comparer Deere avec Tesla (NASDAQ:TSLA), comme l’a fait récemment un analyste.

L’argument est que l’utilisation de la technologie par Deere pourrait lui permettre de suivre la loi de Wright, un cadre créé dans les années 1930 pour prévoir les baisses de coûts en fonction de l’augmentation de la production et des améliorations cumulatives.

Le problème est que Deere, fondée en 1837, n’apportera pas toutes ces baisses de coûts au résultat net. Ce qu’il fait peut rendre certains équipements agricoles autonomes, cela peut réduire les coûts de fabrication et d’entretien. Mais rien de tout cela ne se passe dans le vide. Les concurrents peuvent égaler les innovations de Deere.

Un autre argument haussier concerne le passage des véhicules à essence aux véhicules électriques. Les entreprises industrielles comme Deere sont en retard sur ce point, mais elles progressent. Les moteurs électriques sont moins chers que les moteurs à essence et plus fiables, avec moins de pièces mobiles.

Mais les concurrents de Deere, qui incluent des préoccupations chinoises, japonaises et européennes, ne vont-ils pas suivre Deere dans cette voie? L’idée que le stock Deere pourrait jamais fonctionner comme Tesla une fois qu’un «point de basculement» est atteint semble farfelue.

Ensuite, il y a le fait que, à mesure que l’équipement est informatisé, il devient vulnérable au piratage. De mauvais acteurs à l’autre bout du monde pourraient détruire des chantiers et nuire à la production agricole. Deere s’attaque aux risques, mais les risques sont réels.

Stock DE: The Bottom Line

Les analystes de Tipranks recommandent fortement Deere, 10 sur 13 l’ont sur leurs listes d’achat. Mais leur objectif de prix sur un an est inférieur à celui où Deere se négocie actuellement.

JP Morgan (NYSE:JPM) L’analyste Ann Duignan a même mis le doigt sur la vente, estimant que la demande agricole n’augmentera pas cette année. Morningstar est également devenu baissier, avec un objectif de prix de 170 $, soit la moitié du prix actuel.

Il y a des raisons d’être optimiste à propos de Deere à long terme, mais je pense que l’optimisme actuel est exagéré. Je soupçonne que les prochains trimestres seront décevants, poussant les spéculateurs à la hâte.

Regardez à nouveau Deere une fois que toute cette exubérance irrationnelle s’est calmée.

