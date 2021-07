Stock de l’OCGN : les résultats de l’efficacité des vaccins devraient encourager les commerçants

Investir dans des sociétés biopharmaceutiques au stade clinique peut être aléatoire. D’autres entreprises font progresser les vaccins Covid-19, bien sûr, mais Ocugen (NASDAQ :OCGN) est unique et le stock OCGN reste très abordable.

Avant de prendre un poste chez Ocugen, cependant, vous voudrez certainement faire preuve de diligence raisonnable. Les actions biotechnologiques peuvent évoluer rapidement – ​​et par là, je veux dire dans les deux sens. L’action OCGN a connu son lot de hauts et de bas. Pourtant, attraper l’action au bon moment – ​​en particulier lorsqu’elle est en baisse par rapport à son niveau de prix maximal – peut conduire à des bénéfices exceptionnels.

Non pas que les profits ne soient jamais garantis. Ce serait impossible de faire ça. Pourtant, un partenariat puissant a placé Ocugen dans une position unique pour lutter contre une souche virale du nouveau coronavirus qui a un impact sur la population à l’échelle mondiale.

Aperçu des actions de l’OCGN

Il semble qu’il y a des lustres maintenant, mais en décembre 2020, l’action OCGN se négociait à environ 30 cents par action. C’était avant que l’action ne devienne verticale début février.

Au plus fort de la folie des actions, le cours de l’action Ocugen a atteint un sommet de 52 semaines. Le pic à couper le souffle ? Cette action a atteint 18,77 $ le 8 février.

Les chasseurs de prix qui ont acheté pendant la phase de battage médiatique ont cependant été punis. Péniblement, l’action OCGN a baissé au cours des prochains mois, atteignant même le niveau de 5 $ à la mi-avril.

Mais c’est là que ça devient un peu effrayant. En mai, le cours de l’action Ocugen s’est redressé pour atteindre presque exactement le même niveau de prix qu’il avait atteint en février. La foule de meme-stock et de short-squeeze était-elle responsable de cela? Ou était-ce juste une coïncidence ?

Quoi qu’il en soit, le résultat était le même dans les deux cas : un pop rapide suivi d’une baisse progressive. Le 7 juillet, l’action OCGN était tombée à 7,16 $ – une très bonne remise et une opportunité de saisir des actions à un prix raisonnablement favorable. Aujourd’hui, il se négocie toujours à ce niveau de 7 $.

Une étape critique

Commençons donc par les bases du stock OCGN. Le candidat vaccin Covid-19 d’Ocugen est connu sous le nom de Covaxin. Actuellement, la société développe Covaxin pour le marché américain avec un partenaire appelé Bharat Biotech. Nous aurons certainement des nouvelles de Bharat à discuter dans un instant. Mais pour l’instant, les investisseurs doivent savoir qu’Ocugen a cette entreprise dans son coin ainsi qu’un autre partenaire important.

Plus précisément, Ocugen a sélectionné la société basée dans l’État de Washington Hollisterstier jubilatoire en tant que partenaire de fabrication de Covaxin, susceptible d’être fabriqué commercialement pour les marchés américain et canadien. Alors que les variantes émergentes de Covid-19 menacent l’Amérique du Nord, Ocugen bénéficiera certainement de la sécurisation de cette capacité de fabrication basée aux États-Unis.

En fait, cette décision avec Jubilant – selon JP Gabriel, vice-président principal d’Ocugen pour la fabrication et la chaîne d’approvisionnement – “est une étape critique alors que nous nous préparons à soumettre nos demandes réglementaires à la FDA et à Santé Canada”. De plus, le PDG de Jubilant Pharma Limited, Pramod Yadav, a déclaré que son entreprise disposait de «deux installations en Amérique du Nord travaillant à la fabrication de plusieurs vaccins et thérapies COVID-19».

Poursuivre les efforts

Nul doute que le fait d’avoir un partenaire de fabrication nord-américain devrait constituer un avantage pour le stock d’Ocugen et d’OCGN. Cependant, les investisseurs veulent voir des données cliniques positives. C’est souvent un facteur décisif dans le secteur biopharmaceutique.

Mais la bonne nouvelle est que le partenaire d’Ocugen, Bharat Biotech, a récemment publié des résultats encourageants concernant son étude de phase 3 de Covaxin.

Premièrement, Covaxin a démontré une efficacité de 77,8% contre le Covid-19 léger, modéré et sévère. Pourtant, ce n’est pas la meilleure partie du communiqué de presse.

Voici la partie qui devrait attirer votre attention : Covaxin a démontré une efficacité de 93,4% contre la maladie Covid-19 sévère à elle seule. Le PDG d’Ocugen, Shankar Musunuri, a affirmé à juste titre que cette analyse de l’étude de phase 3 survient «à un moment crucial» alors que le monde se prépare à une autre vague potentielle d’épidémies de Covid-19 de la variante Delta.

De plus, Bharat Biotech n’est pas encore terminé – même pas proche. En ce qui concerne les souches variantes de Covid-19, le président et directeur général de Bharat Biotech, Krishna Ella, a déclaré: “Nous poursuivons nos efforts en vue d’études supplémentaires sur les variantes préoccupantes.”

Les plats à emporter sur l’action OCGN

La bataille en cours contre le Covid-19 prendra différentes formes et voies. Il n’y a pas de solutions faciles ici. Cependant, Ocugen semble être sur la bonne voie – et cela pourrait signifier de grandes choses pour OCGN.

Avec les sociétés partenaires Jubilant Hollisterstier et Bharat Biotech, Ocugen affiche d’excellents progrès. En tant que tel, à terme, l’action OCGN pourrait prouver sa valeur aux commerçants sceptiques.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

