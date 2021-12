Stock de PINS : les chercheurs de valeur peuvent épingler leurs espoirs pour Pinterest l’année prochaine

L’année dernière, Pinterest (NYSE :ÉPINGLES) était un chouchou des marchés financiers. Il semblait que tout le monde et son oncle voulaient acheter des actions PINS et la remontée des cours des actions était implacable.

Vraisemblablement, cela s’est produit en raison des blocages de la pandémie de Covid-19. Alors que les gens étaient coincés à la maison, ils se sont tournés vers des plateformes de médias sociaux comme Pinterest pour soulager leur ennui et se connecter avec les autres.

Bien sûr, les choses ont changé au cours de la dernière année. Les vaccins contre le Covid-19 sont largement disponibles et le stock de PINS a perdu son élan ces derniers mois.

Il n’y a aucune garantie que les investisseurs de Pinterest obtiendront un rallye de fin d’année. Cependant, les actionnaires patients peuvent être rassurés par la croissance impressionnante des revenus de Pinterest, ainsi que par l’engagement de l’entreprise envers l’innovation.

Un regard plus attentif sur le stock de PINS

Il est étonnant de considérer à quel point l’action PINS s’est redressée en 2020. D’environ 12 $ en mars 2020, l’action a atteint un niveau de résistance d’environ 85 $ en février et avril 2021.

Malheureusement, tout était en descente à partir de là. Avec le recul, il est évident que les actionnaires de Pinterest auraient dû prendre des bénéfices après avoir réalisé des gains de plusieurs centaines de points de pourcentage.

Pourtant, comme on dit, le recul est toujours de 20/20. À partir de la mi-avril, le stock de PINS a puni ses propriétaires en baissant fortement, bien qu’il y ait eu des mini-rassemblements en cours de route. Pourtant, la tendance générale a été à la baisse, le cours de l’action s’établissant à 38 $ et changeant le 1er décembre.

Certaines personnes pourraient prétendre que même ici, le stock est toujours cher. Certes, le ratio cours/bénéfices sur les 12 derniers mois de Pinterest est de 73,71, ce qui est plutôt élevé, cependant, ce n’est qu’une information financière. Alors, approfondissons maintenant les faits fondamentaux de Pinterest.

Pas de résultats explosifs

Il n’y a vraiment rien de répréhensible dans les résultats fiscaux récemment publiés par Pinterest au troisième trimestre 2021. Néanmoins, les critiques trouveront toujours un point d’achoppement s’ils cherchent suffisamment.

Prenez le nombre global d’utilisateurs actifs mensuels de l’entreprise, qui s’élevait à 444 millions. C’est beaucoup d’utilisateurs actifs, mais cela ne représente qu’une croissance de 1% d’une année sur l’autre.

Ce n’est pas le pire résultat possible, mais cela a peut-être déçu les gens qui se souvenaient des résultats explosifs de Pinterest à partir de 2020.

Pourtant, le PDG et co-fondateur de Pinterest, Ben Silbermann, a trouvé une raison de célébrer les performances de son entreprise au troisième trimestre.

« Les revenus ont augmenté de 43 % d’une année sur l’autre et je suis fier des progrès de l’équipe dans le lancement d’un certain nombre de nouveaux produits pour les créateurs et les marques, apportant plus de contenu vidéo et de fonctionnalités achetables à Pinterest », a déclaré Silbermann.

Nous aborderons ces produits/caractéristiques dans un instant. Pour l’instant, il faut observer que Pinterest progresse financièrement dans certains domaines clés.

Par exemple, au cours du troisième trimestre de 2021, la société a augmenté son bénéfice net non conforme aux PCGR de 119 % en glissement annuel, à 190 549 000 $.

De plus, Pinterest a augmenté son EBIDTA ajusté de 117 % en glissement annuel, à 93 042 000 $. Ces chiffres peuvent ou non être explosifs – je vous laisse décider par vous-même.

Expériences nouvelles et passionnantes

J’ai promis d’aborder le sujet de la façon dont Pinterest continue d’innover avec sa plate-forme de médias sociaux. Il n’y a pas longtemps, la société a annoncé que Pinterest introduisait de nouveaux produits et expériences Pinner dans le monde. Les créateurs de contenu et les utilisateurs devraient profiter de ces nouveaux produits/fonctionnalités.

Tout d’abord, il existe un flux d’accueil repensé pour offrir aux utilisateurs la possibilité de « parcourir » ou de « regarder » lorsqu’ils recherchent de l’inspiration et des idées.

L’onglet « regarder » est particulièrement intrigant, car il permet aux utilisateurs de faire défiler et d’interagir avec le nouveau contenu des créateurs. Vient ensuite la fonction « prises ». Cela permet aux utilisateurs de Pinterest de publier instantanément une idée (ou « Idea Pin »), et les réponses des Pinners seront liées aux Idea Pins originales des créateurs.

De plus, Pinterest déploie son tout premier programme de monétisation intégré au produit pour les créateurs, connu sous le nom de « Récompenses des créateurs ». Grâce à ce programme, Pinterest offre des micro-subventions pour des projets qui passionnent les créateurs.

De plus, Pinterest rend « les épingles à idées plus achetables, en les intégrant désormais à AR Try on, son essai de beauté en réalité augmentée ».

Parallèlement à tout cela, Pinterest présente « Create Your Take », dans lequel des célébrités comme Jennifer Lopez, Megan Thee Stallion et Storm Reid peuvent partager des idées avec la communauté Pinterest.

La ligne de fond

Comme vous pouvez le constater, Pinterest évolue et offre des expériences améliorées à ses utilisateurs.

Pendant ce temps, le stock de PINS languit en 2021. Cela pourrait être dû à une déception par rapport à la performance stellaire de l’année dernière. Il n’y a aucun moyen de savoir exactement quand, ou même si, Pinterest sera à nouveau un chouchou des marchés financiers.

Pour le moment, les investisseurs peuvent envisager une petite position dans l’action, car le retour de Pinterest à Wall Street pourrait être imminent.

