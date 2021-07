Stock de PINS : un flux de trésorerie disponible solide pourrait augmenter Pinterest de 66%

Pinterest (NYSE :ÉPINGLES) est une société de médias sociaux populaire avec un énorme flux de trésorerie disponible (FCF). J’ai écrit à propos de l’action le mois dernier lorsqu’elle a produit une énorme marge FCF de 55% au premier trimestre. À l’époque, j’avais dit que l’action PINS valait 79,95 $, soit 25 % de plus que son prix à l’époque. Mais l’action a augmenté de 15% à 72,11 $ le 13 juillet. J’ai décidé de jeter un autre coup d’œil puisque Pinterest publiera ses résultats du deuxième trimestre le 29 juillet.

Source : Nopparat Khokthong / Shutterstock.com

Le FCF de Pinterest est si clairement robuste que je peux augmenter la valeur de l’action PINS en fonction de sa marge FCF historique et de son rendement FCF. Sur la base de mes nouveaux calculs, je pense que l’action vaut 66% de plus que son prix du 13 juillet, soit 119,81 $ par action. Pour mes calculs, j’ai utilisé une marge FCF plus élevée et une métrique de rendement FCF plus élevée que le mois dernier.

Gardez à l’esprit qu’hier, l’action PINS est déjà en hausse de 9,4 % par rapport au cours de clôture de 65,90 $ de l’année dernière. Le marché a senti que la société pourrait produire de bons chiffres FCF à l’avenir.

Estimation du Free Cash Flow (FCF) de Pinterest

Voici l’ampleur des marges FCF élevées de Pinterest : Au dernier trimestre, Pinterest a généré 269,3 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles sur des ventes de seulement 485,2 millions de dollars. Cela signifie que sa marge FCF était de 55,5% pour le trimestre. Cependant, pour les 12 derniers mois (TTM), sa marge FCF n’était que de 12,1% sur la base des données de Seeking Alpha.

Cette marge FCF est très élevée, d’autant plus que la plupart des entreprises ont de la chance si elles voient une marge de 20 % FCF. Cela signifie en fait que la moitié de chaque dollar que Pinterest fait de la vente de publicités se transforme en pur profit en espèces.

La marge tient compte des dépenses en espèces, y compris les dépenses en capital et les variations du fonds de roulement. Tous les frais de vente, généraux et administratifs (SG&A), taxes et paiements en espèces normaux de Pinterest ont été retirés. Cela laisse 55,5 % de ces dollars de vente d’annonces « libres » pour racheter des actions, réduire la dette, payer des dividendes, faire des acquisitions ou simplement stocker en espèces sur le bilan de Pinterest.

Cependant, une grande partie de sa génération de trésorerie au premier trimestre est venue des variations du fonds de roulement, donc je ne me sens pas à l’aise d’utiliser des marges de 55,5 % pour estimer le futur FCF. Pour ajuster cela, j’ai abaissé la future marge FCF de Pinterest de 20% à 44,4%.

Comme le montre le tableau de droite, le flux de trésorerie disponible de Pinterest peut être estimé en utilisant cette marge FCF inférieure par rapport aux prévisions de ventes pour 2022. Les analystes suivis par Seeking Alpha s’attendent à une moyenne de 3,45 milliards de dollars de ventes en 2022, en hausse de 33,7% par rapport aux estimations de 2021. Cela signifie que 2022 FCF dépassera 1,5 milliard de dollars sur la base d’une marge de 44,4 %.

Utiliser FCF Yield to Value Pinterest

Étant donné que cette marge FCF est si élevée, le marché valorise fortement l’action PINS. C’est pourquoi il affiche désormais un rendement FCF bien inférieur à 1% à 0,47%.

Voici comment je suis arrivé à ce chiffre : Pinterest a une capitalisation boursière de 49,03 milliards de dollars. Si nous divisons son FCF annuel par sa capitalisation boursière, nous pouvons en déduire son rendement FCF.

Par exemple, au cours des 12 derniers mois précédant le 31 mars, Pinterest a généré 230,5 millions de dollars en FCF. Seeking Alpha a cité un flux de trésorerie d’exploitation TTM (CFFO) de 242,1 millions de dollars. Après déduction de 11,6 millions de dollars de dépenses en capital, le TTM FCF était de 230,5 millions de dollars. Si nous divisons 230,5 millions de dollars par la capitalisation boursière de Pinterest de 49,03 milliards de dollars, le rendement FCF est de 0,47%.

Il s’agit d’un rendement FCF très élevé. J’ai décidé d’utiliser un rendement FCF beaucoup plus élevé pour valoriser le stock de PINS. Pour être prudent, j’ai augmenté la métrique de rendement FCF cible de quatre fois à 1,88%.

Ainsi, par exemple, si nous divisons ses prévisions de FCF 2022 de 1,531 milliard de dollars par 1,88 %, la capitalisation boursière cible sera de 81,46 milliards de dollars. Cela représente un gain potentiel de 66%. Sur la base de ce calcul, l’action PINS devrait être de 119.81 $, soit 66% du prix d’hier de 72,11 $.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.