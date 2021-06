Stock de prise : une forte demande de centres de données devrait augmenter le stock d’alimentation de prise

Comme prévu, les ajustements de Branchez l’alimentation (NASDAQ :PRISE DE COURANT) les résultats antérieurs des bénéfices se sont avérés assez insignifiants. Pendant ce temps, il y a eu plus de signes que l’entreprise est sur le point de bénéficier énormément de la demande intense d’« hydrogène vert ». Sans oublier qu’un certain nombre d’analystes de Wall Street sont très optimistes sur l’action PLUG.

Compte tenu de ces points, je continue de recommander aux investisseurs d’acheter les actions.

Redressements financiers assez mineurs

Les retraitements de Plug Power ont réduit son bénéfice par action 2020 de seulement 10 cents à -10 cents. Pour le premier trimestre, Plug s’attend à ce que son chiffre d’affaires augmente de plus de 60 % en glissement annuel et dépasse les 67 millions de dollars. Au deuxième trimestre, Plug continue de s’attendre à un chiffre d’affaires de plus de 102 millions de dollars et à une facturation brute de plus de 105 millions de dollars.

De plus, Plug s’attend toujours à ce que sa facturation brute s’élève à 475 millions de dollars, 750 millions de dollars en 2022 et 1,7 milliard de dollars pour 2021, 2022 et 2024, respectivement.

Bien que les prévisions de Plug pour les premier et deuxième trimestres soient inférieures aux estimations moyennes des analystes, plusieurs analystes sont restés optimistes sur l’action PLUG. (Je décrirai les récents appels de deux analystes sur les actions de Plug plus loin dans cet article.)

De plus, Plug Power a indiqué que “les ajustements n’ont pas affecté la situation de trésorerie, les opérations commerciales ou l’économie des accords commerciaux de Plug, et il n’y a eu aucun changement dans {ses} données de facturation brute”.

Je pense que ces retraitements ne devraient pas affecter la thèse d’investissement de quiconque sur l’action PLUG.

La demande en hydrogène vert semble sur le point d’être très forte

Louis Navalier, un investisseur avec une grande expérience qui est un chroniqueur d’InvestorPlace, a récemment écrit une chronique très optimiste sur la grande exposition de Plug à l’hydrogène vert. Comme l’a souligné Navalier, l’hydrogène vert est produit par électrolyse alimentée par des énergies renouvelables.

Il a également noté que l’usine de New York que Plug développe est censée “produire 45 tonnes d’hydrogène vert par jour une fois pleinement opérationnelle”.

Enfin, Navalier a déclaré que l’entreprise envisageait de produire “500 tonnes d’hydrogène vert par jour d’ici 2025”.

Il a également révélé sa conviction que « les piles à combustible à hydrogène ont un potentiel important (et dans le cas de Plug, prouvé) dans les transports industriels et commerciaux, où les {véhicules électriques} rechargeables ne sont tout simplement pas pratiques. “

J’ai longtemps cru que l’hydrogène alimenterait à terme des dizaines de milliers de camions qui ne peuvent, pour de multiples raisons, utiliser des batteries électriques. L’une de ces raisons est le fait que de telles batteries doivent être énormes pour propulser des camions avec de grandes charges même sur plusieurs centaines de kilomètres. Récemment, je suis devenu plus optimiste sur la demande industrielle d’hydrogène.

Bien que je croie depuis longtemps que les entreprises de commerce électronique maintiendront une croissance significative de la demande d’hydrogène, je pense maintenant que les entreprises technologiques utiliseront également une quantité significative d’hydrogène.

Demande de services de données

En février, Techerati a rapporté que, « alors que la demande de services de centre de données continue de croître et que de plus en plus d’entreprises s’engagent à passer au vert, contrôler la consommation d’énergie et rechercher des sources d’énergie alternatives est une priorité absolue. En plus des énergies renouvelables populaires comme l’énergie solaire, éolienne et hydraulique, un domaine que les centres de données explorent est l’utilisation des piles à combustible à hydrogène comme source d’énergie.

En effet, les sources renouvelables fournissent une énergie intermittente, et les batteries de stockage électrique sont encore assez chères et inefficaces. Par conséquent, il est logique que les entreprises technologiques qui se sont engagées à devenir complètement « vertes » utilisent de l’hydrogène vert, au moins comme source d’alimentation de secours.

L’hydrogène, après tout, ne dépend pas du réseau ou de la météo pour fonctionner, et il est « plus efficace sur des durées plus longues que les batteries », selon un blog de l’Université Duke.

Deux analystes sont optimistes sur l’action PLUG

James West, analyste à Evercore ISI, a récemment écrit que le retraitement financier de Plug avait réduit « l’incertitude » à laquelle la société était confrontée. Il a conservé une note de « surperformance » sur les actions.

Pendant ce temps, Oppenheimer L’analyste Colin Rusch a affirmé que Plug Power “se positionne comme le leader mondial de la production d’hydrogène vert”.

La ligne de fond

La reformulation de Plug Power s’est avérée assez insignifiante.

De plus, l’entreprise est en passe de bénéficier d’être le premier producteur d’hydrogène vert.

Le marché commence maintenant à surmonter sa mentalité «toutes les valeurs de croissance sont mauvaises» du début de l’année.

Les actions vertes commencent à augmenter dans un contexte d’optimisme accru quant à l’adoption d’un projet de loi sur les infrastructures – un excellent moment pour les investisseurs d’acheter des actions PLUG.

