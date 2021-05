Stock de vaccins en baisse, taux de vaccination en baisse: où est la feuille de route sur la campagne de vaccination?

Au 6 mai, le Centre indique que plus de 8,9 millions de doses (89 lakh) sont encore disponibles auprès des États / UT.

Si le gouvernement indien a payé les deux sociétés de vaccins (Serum Institute et Bharat Biotech) pour des doses de vaccin supplémentaires, alors pourquoi le stock global de vaccins est-il réduit et le taux de vaccinations en baisse? L’ambitieuse campagne de vaccination que l’Inde a lancée le 16 janvier dernier a pris de l’ampleur début avril, touchant environ 4 millions de vaccins par jour. Mais bien que l’Inde ait ouvert la limite d’âge et rende même les personnes de plus de 18 ans éligibles au vaccin, le taux de vaccination a glissé à 2,3 millions de doses par jour. Pour mettre ce chiffre en contexte, la production quotidienne de vaccins par le Serum Institute of India est de 2,4 millions de doses et cela n’inclut pas la production de Bharat Biotech.

Ce qui ajoute une couche d’ambiguïté, c’est la disponibilité des stocks totaux de vaccins. Il n’y a toujours pas de clarté sur les stocks de vaccins réels encore disponibles avec le gouvernement central, ainsi que ses plans sur le calendrier d’achat et de distribution des stocks supplémentaires.

Ce n’est pas comme si les entreprises n’avaient pas d’inventaire. Par exemple, Financial Express Online, apprend, détient un inventaire d’environ 40 à 50 millions de doses à différentes étapes du contrôle qualité. En règle générale, 2,4 millions de doses sont produites chaque jour par l’entreprise et ces derniers prennent 28 jours pour effectuer les tests de contrôle qualité et être libérés par le laboratoire de contrôle national.

Mais alors, la dernière déclaration du gouvernement sur les stocks de vaccins ne semble pas projeter une image très saine des stocks actuellement disponibles. Le jeudi 6 mai, le gouvernement indien a annoncé que depuis le début de la campagne de vaccination, le gouvernement central a fourni gratuitement plus de 171 millions de doses aux États et aux territoires de l’Union. Au 6 mai, il indique que plus de 8,9 millions (89 lakh) de doses sont encore disponibles auprès des États / UT. En outre, il indique que plus de 2,8 millions (28 lakh) de doses de vaccin seraient disponibles en plus des États / UT dans les trois prochains jours. Cela représente 11,7 millions de doses pour les États. Ceci, au rythme actuel de vaccination, est un stock qui peut être consommé en quelques jours.

La question qui se pose donc est de savoir pourquoi le gouvernement ne partage-t-il pas la feuille de route sur la disponibilité des vaccins suite à ses grands plans d’achat? Comment cela doit-il être distribué aux États et à quel moment? Et quelle est la quantité d’inventaire qu’il transporte actuellement?

Après tout, le 3 mai, le gouvernement central a démenti les informations des médias selon lesquelles aucune commande n’avait encore été passée pour acheter plus de doses de vaccins », a précisé que 100 pour cent d’avance sur Rs. 1732,50 crore a été débloqué au Serum Institute of India (SII) le 28 avril pour 110 millions (11 crore) de doses de vaccin Covishield en mai, juin et juillet et que contre la commande précédente de 100 millions (10 crore) de doses pour des approvisionnements de Vaccin Covishield, 87 millions de doses (8,74 crores) avaient été livrées jusqu’au 3 mai. Selon des sources de Serum, le solde doit être fourni dans la semaine à venir. En outre, le gouvernement avait également annoncé que «100 pour cent d’avance sur Rs. 787,50 crore a également été débloqué le 28 avril à Bharat Biotech India Ltd (BBIL) pour 50 millions (5 crore) de doses de Covaxin en mai, juin et juillet et que le 3 mai, contre l’ordre précédent de 20 millions (2 crore). ), environ 8,8 millions (88 lakh) de doses de Covaxin avaient été fournies.

