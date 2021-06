Stock DHFL ATTENTION ! Soyez prudent avant d’acheter, il est sur le point de se retirer de la liste ; le cours de l’action atteint le circuit supérieur malgré les nouvelles

Depuis le 2 juin, le cours de l’action DHFL trace une trajectoire à la hausse, bondissant de 27% à ce jour.

Le cours de l’action Dewan Housing Finance Ltd (DHFL) a atteint 10% du circuit supérieur à Rs 22,85 pièce par jour sur l’ESB, alors même que la société criblée de dettes dans un dossier d’échange a déclaré que ses actions seraient radiées. Les analystes suggèrent aux investisseurs de rester à l’écart des actions de DHFL, car elles pourraient bientôt être réduites à zéro. En outre, les investisseurs qui détiennent actuellement des actions DHFL sont invités à se retirer et à comptabiliser quel que soit leur profit ou leur perte. Hier, DHFL a déclaré dans un dossier d’échange que le banc de Mumbai du National Company Law Tribunal (NCLT) avait approuvé le plan de résolution de l’insolvabilité de Piramal Capital & Housing Finance Ltd sous certaines conditions.

“Dans le cadre du plan de résolution, il est proposé de radier les actions de la société”, a-t-il déclaré dans un dossier relatif à l’ESB. Les actions, une fois radiées, deviendraient très probablement sans valeur. Le plan de résolution avait déjà reçu les approbations de la RBI en février et de la Commission indienne de la concurrence (CCI) en avril 2021.

Action DHFL au circuit supérieur : que doivent faire les investisseurs maintenant ?

Les actions de DHFL ont été bloquées dans un circuit supérieur de 10% pour la deuxième journée consécutive mardi. Depuis le 2 juin, le cours de l’action suit une trajectoire ascendante, bondissant de 27% à ce jour. La plus grande société de courtage indienne Zerodha, dans un tweet, a averti les investisseurs que la valeur des actions de DHFL pourrait être ramenée à zéro. « Les actions de DHFL sont susceptibles d’être éteintes dans le cadre de l’acquisition de la société en raison du processus d’insolvabilité de NCLT. Il peut y avoir un risque important que vous perdiez la totalité de votre investissement en négociant cette action », a-t-il déclaré dans un tweet. Il a également déclaré que les actions de DHFL sont au prix du circuit supérieur aujourd’hui car il n’y a pas de vendeurs. “La commande d’achat restera en attente jusqu’à ce qu’elle soit remplie”, a-t-il ajouté.

Deepak Shenoy, fondateur de Capital Mind, a également demandé aux investisseurs de rester à l’écart des actions de DHFL, car le plan de résolution indiquait que l’intégralité du capital social de la société (toutes les actions actuelles) serait annulée. « Cela arrivera bientôt. Cela signifie que les actions négociées maintenant sont une bombe à retardement », a déclaré Deepak Shenoy dans un tweet.

Ajoutons à cela encore : LE PARTAGE DE DHFL IRA À ZÉRO. Veuillez ne pas acheter cela. Le plan de résolution indique que la totalité du capital social de la société (toutes les actions actuelles) sera annulée. Cela arrivera bientôt. Cela signifie que les actions négociées maintenant sont une bombe à retardement. – Deepak Shenoy (@deepakshenoy) 8 juin 2021

Les analystes suggèrent qu’aux niveaux actuels, il est préférable de vendre et de quitter le titre. “Même si l’action atteint 10% du circuit supérieur, il est conseillé de réaliser des bénéfices et de sortir de l’action, car DHFL va bientôt être radié de la cote”, a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur, Tips2Trades, à Financial Express Online. Les analystes ont également suggéré aux investisseurs de ne pas être la proie des ouï-dire sur DHFL. “Il est conseillé d’envisager de réduire les positions dans DHFL car il existe un risque de perdre la totalité de l’investissement réalisé dans le stock car lorsqu’une entreprise devient insolvable, le capital existant peut être radié à zéro”, a déclaré Likhita Chepa, CapitalVia Global Research, a déclaré Financial Express en ligne.

L’offre de Rs 37 250 crore de Piramal Capital & Housing Finance pour DHFL implique un recouvrement d’environ 40 % pour les créanciers financiers sur une créance totale admise de Rs 87 082 crore. La State Bank of India (SBI) est un créancier principal de DHFL avec des créances admises de Rs 7 170 crore. DHFL avait fait faillite avec plus de 90 000 crores de roupies de dette envers divers prêteurs, notamment des banques, des fonds communs de placement et des investisseurs individuels qui conservaient des dépôts à terme auprès de la société.

