Stock d’IA : ayez pitié de l’idiot qui l’a possédé en 2021

C3.ai (NYSE :IA) l’action a connu une année 2021 misérable. Les actions qui ont commencé l’année à 131 $ par action la terminent à près de 33 $ par action. Pour ceux qui marquent à domicile, c’est une baisse de 75 %.

Source : Shutterstock

Malgré cela, il y a des analystes qui disent que vous devriez l’acheter. Les actions ont augmenté de près de 5% le 9 décembre après ce qui a été appelé un « accord de 500 millions de dollars » avec le ministère de la Défense (DoD).

Cela pourrait être le catalyseur qui rend le logiciel d’entreprise d’IA de C3.ai intéressant. Ou ça pourrait être un autre faux tête.

L’affaire du taureau

Le cas haussier de cette action commence avec le PDG de C3.ai, Thomas Siebel. Les technologues trouveront le nom familier. Il a précédemment lancé Siebel Systems, une société d’applications de bases de données vendue à Oracle (NYSE :ORCL) en 2006 pour 5,8 milliards de dollars. Son livre de 2019 Digital Transformation: Survive and Thrive in an Era of Mass Extinction a brièvement été un best-seller du Wall Street Journal.

Les taureaux insistent sur le fait que la chute est temporaire. Ils notent que le ARK Innovation (NYSEARCA :ARKK) le fonds négocié en bourse (ETF) est en baisse de 40 % par rapport à son sommet, cette croissance des petites technologies n’est tout simplement plus en faveur. C3.ai prévoit des revenus de près de 250 millions de dollars cette année, ce qui représente une croissance annuelle composée de 39 %. Le nombre de clients a augmenté de 89 % par an et s’élevait à 104 à la fin du deuxième trimestre de l’entreprise.

L’exercice de C3.ai se termine en avril, donc octobre était la fin du deuxième trimestre de son exercice. La société a enregistré une perte nette de 56,7 millions de dollars, 55 cents par action, sur des revenus de 58,6 millions de dollars. Il a déclaré un bénéfice brut de 42 millions de dollars, mais a investi 36 millions de dollars dans la recherche et le développement et près de 43 millions de dollars dans le marketing. Le budget marketing a plus que doublé.

L’argent va dans des publicités disant que C3.ai « résout des problèmes insolubles » et pousse la transformation numérique comme une question de survie.

L’analyste de Needham, Jack Andrews, a une cote d’achat sur l’action, bien qu’il ait récemment abaissé son objectif de cours de 122 $ à 103 $ par action. Mais même sa chute en 2021 n’a pas fait de C3.ai un stock vraiment bon marché. Sa capitalisation boursière entrant dans le commerce le 13 décembre était de 3,5 milliards de dollars, sept fois son chiffre d’affaires.

L’affaire de l’ours

L’affaire des ours commence avec le succès de C3.ai. La plupart de ses clients sont aujourd’hui des compagnies pétrolières. Entreprise d’outillage à l’huile Boulanger Hugues (NYSE :BKR) développe sa propre suite d’entreprise avec le logiciel C3, appelée BHC3.AI, et la propose aux sociétés d’exploration pétrolière. L’industrie pétrolière et gazière représente 35 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Ensuite, il y a ce contrat du DoD, qui n’est pas vraiment un contrat du tout. Cela ressemble plus à un plan quinquennal, permettant à n’importe quelle agence du DoD d’obtenir rapidement le logiciel de modélisation et de simulation.

Les ours soutiennent que l’IA est l’une de ces technologies qui existent depuis des décennies mais qui n’a pas vraiment fait son chemin. L’industrie pétrolière s’en va et le DoD achètera n’importe quoi. Siebel et C3.ai pourraient être loin devant leurs skis, se dirigeant vers une chute dure dans la neige profonde.

Le résultat sur le stock d’IA

C’est un appel difficile.

Il est difficile d’argumenter contre Tom Siebel, un futurologue expérimenté avec une valeur nette de 3,8 milliards de dollars. Si Siebel peut réussir dans quelques autres cibles de l’industrie comme les soins de santé, la fabrication et les services financiers, l’action pourrait zoomer.

D’un autre côté, Siebel lui-même a récemment abandonné 600 000 actions, d’une valeur d’environ 30 millions de dollars, alors que l’action était proche de son prix actuel. Il n’a pas besoin d’argent. Il est payé 5,6 millions de dollars par an. De plus, les 600 000 actions sont sur 105,4 millions d’actions en circulation. Ce n’est pas une vente énorme.

Si vous êtes un investisseur technologique avec du sang sportif, c’est le bon moment pour acheter C3.ai. Soyez simplement prêt à attendre un retour et sachez que vous pourriez perdre votre mise.

À la date de publication, Dana Blankenhorn n’occupait aucun poste dans les entreprises mentionnées dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financière et technologique depuis 1978. Il est également futuriste, auteur de Living With Moore’s Law: Past, Present and Future disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com ou tweetez-le à @danablankenhorn. Il écrit une newsletter Substack, Facing the Future, qui couvre la technologie, les marchés et la politique.