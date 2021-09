Stock d’IA : l’avenir de l’IA est passionnant, mais C3.ai est cher et risqué

Quelles sont les limites et les applications de l’intelligence artificielle ? Quelles limites a-t-il dans la vie et les affaires? C3.ai (NYSE :IA) est une société de logiciels d’IA d’entreprise, et après avoir analysé les actions d’IA, j’ai conclu que j’aime l’entreprise, mais que je n’aime pas les actions.

Source : Shutterstock

L’action AI est devenue publique via une offre publique initiale (IPO) en décembre 2020. Avec un prix d’introduction en bourse de 42 $, elle a bondi de près de 338% pour atteindre un sommet de 183,90 $ sur la base du trading FOMO, pour se dégonfler comme un ballon avec des trous partout pour un prix d’ouverture de 51,01 $ le 10 septembre.

Une liquidation de 72% de ses sommets rappelle que les introductions en bourse sont trop risquées pour la plupart des investisseurs. Cela étant dit, les investisseurs qui l’ont acheté lors de la procédure d’introduction en bourse ont encore un gain décent d’environ 21% en ce moment.

L’action de l’IA comporte des risques et de la volatilité, mais est-ce le bon moment pour l’acheter ? Pour répondre à cela, nous devons examiner ses performances et son prix. Ce sont peut-être des questions auxquelles le logiciel de l’entreprise pourrait répondre avec une prévision. Mais je n’attache pas beaucoup d’importance aux prévisions. Quant au prix, nous avons des faits froids et durs. Je crois que le problème clé, cependant, est que C3.ai a un modèle commercial inefficace.

Croissance future de l’IA

D’ici 2025, le marché mondial de l’IA devrait croître de 76 milliards de dollars à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de près de 21 %. Un autre rapport fixe le TCAC à 40 % de 2021 à 2028 et ajoute que « la recherche et l’innovation continues dirigées par les géants de la technologie stimulent l’adoption de technologies de pointe dans les secteurs verticaux de l’industrie, tels que l’automobile, la santé, la vente au détail, la finance et la fabrication. . “

Ces deux rapports sont optimistes quant à la croissance robuste de l’industrie de l’IA dans les années à venir. Cela semble être une excellente nouvelle pour C3.ai. Mais l’entreprise est confrontée à une préoccupation plus immédiate.

C3.ai dit qu’il peut offrir des solutions logicielles et des applications d’IA pour une pléthore d’industries allant des services publics aux soins de santé en passant par la vente au détail et à peu près tout le reste. De plus, l’entreprise affirme pouvoir déployer ses outils en trois à six mois, au lieu de plusieurs années.

En théorie, cela ressemble à une grande efficacité commerciale. En pratique, je dirais qu’il s’agit d’un modèle d’affaires gravement défectueux. L’entreprise a enregistré une solide croissance de ses revenus, mais en même temps, elle brûle de l’argent et perd de l’argent. Ce n’est pas un modèle d’affaires idéal.

Bénéfices des actions de l’IA

L’exercice de C3.ai se termine le 30 avril et, pour les exercices 2019 à 2021, il a déclaré des pertes de 33 millions de dollars, 69 millions de dollars et 56 millions de dollars. Les flux de trésorerie disponibles pour 2020 et 2021 sont tous deux négatifs. À la fin de l’exercice, la société avait 115 millions de dollars en espèces et équivalents et une dette de 26 millions de dollars. Avec une capitalisation boursière d’environ 5,3 milliards de dollars, cette émission de dette est mineure, mais les flux de trésorerie négatifs restent préoccupants.

Plus récemment, la société a annoncé des bénéfices du premier trimestre 2022 de qualité mitigée. La direction était satisfaite des résultats, le PDG Thomas M. Siebel déclarant que la société « a commencé notre exercice 2022 avec de solides résultats au premier trimestre, notamment des augmentations d’une année sur l’autre de 29 % des revenus et de 31 % de la marge brute. “

Il est vrai que les revenus totaux et les revenus d’abonnement ont tous deux augmenté de 29% d’une année sur l’autre. Mais l’essentiel est la rentabilité. L’objectif de toute entreprise est de réaliser un profit et d’augmenter sa rentabilité au fil du temps. C3.ai a déclaré une perte nette de 37 millions de dollars par rapport à un bénéfice net de 150 000 $ pour la même période l’année précédente. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une perte nette globale pour l’année.

La société a annoncé des prévisions pour l’exercice complet de 243 millions de dollars à 247 dollars de revenus. Avec une capitalisation boursière de 5,3 milliards de dollars, c’est un ratio cours/bénéfice à terme de près de 22 fois, ce qui est trop élevé.

Pourquoi AI Stock n’est-il pas rentable?

La société dispose également de chiffres impressionnants pour ses opérations : « fonctionnant à grande échelle, au 31 juillet 2021, la suite et les applications C3 AI étaient intégrées à 849 sources de données d’entreprise et extraprise uniques, traitaient 1,7 milliard de prédictions par jour, g trillions d’éléments de données et évaluez quotidiennement 33,8 milliards de fonctionnalités d’apprentissage automatique. »

Malgré ces chiffres, il semble que l’entreprise ne puisse toujours pas faire de profit. Ceci en dépit de partenariats précieux avec des entreprises réputées comme Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) et Microsoft Corporation (NASDAQ :MSFT).

Les actions d’IA sont chères et l’entreprise a beaucoup de potentiel, mais elle perd de l’argent et a un modèle commercial difficile qui ne donne pas de résultats. A éviter pour le moment.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.