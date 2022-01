Stock DOCN : est-ce que la marée descendante rouge dans le stock océanique numérique est terminée ?

C’était une mer de rouge dans les actions de croissance de haute technologie mercredi, y compris les actions de Fonds numériques de l’océan (NYSE :DOCN). Et aujourd’hui s’annonce comme un autre doozy. Mais l’action DOCN est-elle désormais entièrement vaccinée contre son marché baissier ?

Source : monticello / Shutterstock.com

Jetons un coup d’œil à ce qui se passe dans le DOCN hors et sur le graphique des prix, puis proposons une détermination ajustée au risque pour les investisseurs alignée sur ces conclusions.

Il n’y a aucun moyen de contourner cela. Mercredi a été moche pour les investisseurs qui ont barboté ou se gavent d’actions de croissance.

De A à Z ou peut-être Alphabet (NASDAQ :GOOGL, NASDAQ :GOOG) à Zillow (NASDAQ :Z) contre Archer-Daniels Midland (NYSE :SMA) à Solutions d’eau de Zurn (NYSE :ZWS), le fossé opposant les investisseurs désespérés à la croissance aux chercheurs de valeur enhardis s’est transformé en gouffre hier.

Et sans surprise, l’action DOCN, et l’un des récents favoris du marché, n’a pas été à l’abri de la vente. Cependant, compte tenu de l’augmentation des taux et des craintes de Covid-19 de jouer contre les valeurs de croissance, le spécialiste du cloud computing pour les petites et moyennes entreprises (PME) a ​​chuté de 5%.

De plus, depuis qu’elle a atteint un sommet historique de 133,40 $ dans la seconde moitié de novembre, les grandes capitalisations tronquées maintenant évaluées à 9 milliards de dollars ont vu un reflux baissier d’environ 50% du pic de capitalisation de DOCN au début de la session de jeudi.

Est-il temps d’agir et d’acheter des actions DOCN ?

Toutes les actions subissent des corrections, en particulier après de plus grands exploits d’optimisme. Et sûrement, la poussée haussière d’environ 280% de Digital Ocean en moins de six mois se qualifie.

Une population croissante d’ours de près de 19% peut voir les choses différemment. Cependant, avec optimisme, ce groupe s’est déjà trompé auparavant. Jamais entendu parler Tesla (NASDAQ :TSLA), Netflix (NASDAQ :NFLX) ou Amazon (NASDAQ :AMZN) ? J’ai pensé ainsi.

Il y a plus aussi cependant.

Malgré le sentiment baissier du marché actuel concernant les récits de croissance plus risqués, DOCN livre déjà à la pelle à plus de 600 000 clients PME qui voient la valeur ajoutée dans la plate-forme de services cloud simplifiée de Digital Ocean.

En fin de compte, Digital Ocean n’est pas simplement une excellente présentation de ce que pourrait être un jour. Ces mêmes clients ont permis aux revenus trimestriels d’augmenter de 37 % par rapport à l’année précédente, de capturer une croissance moyenne des ventes par client de 28 % et d’obtenir des résultats d’équilibre au troisième trimestre.

Ce n’est pas tout non plus

Si nous devons faire confiance au TCAC haussier de la direction de 27% au cours des deux prochaines années, les actions DOCN pourraient se transformer en un multi-ensacheuse qui justifie et éclipse facilement la portée plus obsessionnelle des actions de cette année.

Et si vous ne vous fiez pas à la mienne ou à la parole de la direction, prenez-la de la bouche du cheval ou plutôt d’un ancien ours.

En août, et responsable d’avoir mis une partie du grésillement précoce dans Digital Ocean, l’ancienne boutique d’actions à découvert baissier Citron Research, a fixé un objectif de cours de 200 $ sur les actions DOCN.

Le leader du groupe, Andrew Left, a comparé le modèle commercial et les opportunités de croissance de Digital Ocean à Shopify (NYSE :MAGASIN), un autre ancien stock de champ de bataille et l’un des géants de la technologie incontestés d’aujourd’hui, ainsi qu’un stock SHOP dont Citrus n’a pas vu la vraie écriture sur le mur.

Graphique des cours hebdomadaires de l’action DOCN

Source : Graphiques par TradingView

Bien que nous ne soyons pas susceptibles d’entendre Andrew avec une mise à jour sur sa recommandation, le graphique des prix DOCN plaide actuellement pour un creux et la fin du cycle baissier de l’action.

Techniquement, un motif à double fond de graphique hebdomadaire plus petit se forme au-dessus du niveau de Fibonacci de 62 % de Digital Ocean et d’une ligne de support de prix angulaire. Et aujourd’hui, cela vaut la peine de surveiller un achat.

J’aimerais voir les actions s’échanger jusqu’au plus haut de la bougie de cette semaine de 81,38 $ et l’action des prix accompagnée d’un élargissement haussier des lignes stochastiques lentes et rapides avant d’envisager un achat.

Si ces conditions étaient remplies, j’accorderais le bénéfice du doute à une position de vente mariée de 70 $ de mai à toute épreuve et je passerais à un collier d’actions DOCN si la marée descendante d’aujourd’hui se transforme en un flot plus haussier d’acheteurs dans les semaines à venir.

À la date de publication, Chris Tyler n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché de produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.