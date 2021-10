Stock d’UAVS: Les nouvelles senseFly qui ont le vol aérien AgEagle aujourd’hui

Systèmes aériens Ageagle (NYSEAMÉRICAIN :UAV) le stock vole plus haut vendredi grâce à senseFly rejoignant la liste Blue sUAS 2.0.

SenseFly est une filiale en propriété exclusive d’Ageagle Aerial Systems. La liste Blue sUAS 2.0 a été publiée par la Defense Innovation Unit du ministère de la Défense. SenseFly rejoignant cette liste l’ouvre à l’utilisation par les agences gouvernementales.

Parmi ceux-ci se trouve l’armée américaine. Il s’associe à la Defense Innovation Unit pour une reconnaissance à courte portée utilisant de petits systèmes d’aéronefs sans pilote. Le projet a commencé en 2019 et la version Blue sUAS 2.0 l’amène à adopter une nouvelle technologie dans le programme.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour senseFly ? La société note qu’elle a déjà participé à deux manifestations pour des responsables du gouvernement américain. Cela lui a permis de montrer son drone eBee TAC. Il s’agit « d’une solution de drone de cartographie tactique à voilure fixe lancée à la main qui permet aux utilisateurs dans des environnements déconnectés d’exécuter des missions de cartographie et de repérage complexes de manière sûre et efficace ».

Brandon Torres-Declet, PDG d’Ageagle Aerial Systems, a déclaré ce qui suit à propos de l’actualité d’aujourd’hui.

«Grâce à l’eBee TAC innovant de senseFly, AgEagle pense que notre société peut devenir un acteur important dans la base industrielle nationale des UAS pour les États-Unis et ses alliés, en aidant à assurer la fourniture de solutions sécurisées de cartographie et de reconnaissance de drones auxquelles le DoD et d’autres entités gouvernementales viendront dépend de. »