Stock d’Universal Music Group : Disponibilité prévue, estimations d’évaluation

Les actions d’Universal Music Group ne sont pas encore cotées en bourse, bien que son introduction en bourse soit prévue pour septembre de cette année.

Avec une valorisation de plus de 40 milliards de dollars, Universal Music Group est de loin le plus grand label et société de musique au monde. Cela fait de l’offre à venir de l’action Universal Music Group un pari extrêmement attrayant pour les investisseurs, en particulier compte tenu des introductions en bourse réussies et des cotations directes de sociétés de l’industrie musicale comme Spotify (Nasdaq : SPOT), Warner Music Group (Nasdaq : WMG), Hybe Co. Ltd (KRX : 352820) et Tencent Music (NYSE : TME).

Voici quelques détails essentiels pour les investisseurs intéressés avant l’offre publique d’Universal Music Group.

Structure de propriété actuelle et changements attendus à court terme.

Universal Music Group est actuellement détenu majoritairement par Vivendi SA, qui détient 70 % du capital. Les autres propriétaires partiels sont Tencent Holdings Ltd., qui détient une participation de 20 %, et Pershing Square Tontine Holdings (NYSE : PSTH), une société d’acquisition spécialisée (SPAC) qui a récemment acheté une participation de 10 % à une valorisation de plus de 40 milliards de dollars.

Fort d’un fort soutien de ses actionnaires, Vivendi SA a émis des plans pour offrir une participation de 60 % dans une prochaine introduction en bourse (IPO) tout en conservant une participation de 10 %.

Détails de l’introduction en bourse : calendrier, valorisations attendues.

Vivendi est actuellement programmé pour déclencher son introduction en bourse d’Universal Music Group fin septembre sur la bourse Euronext d’Amsterdam. La date exacte de l’introduction en bourse n’a pas été prévue, bien que l’offre libérera une large tranche d’actions d’Universal Music Group, dans l’espoir d’une nouvelle augmentation de la valorisation de l’entreprise.

D’autres détails de l’introduction en bourse n’ont pas encore été publiés, y compris les actions disponibles et les indexations de cours d’ouverture. En termes de pré-attribution d’actions, les propriétaires de Pershing Square Tontine Holdings se verront proposer une attribution immédiate d’actions Universal Music Group, de même que certains actionnaires pré-IPO (dont les propriétaires Vivendi prioritaires).

Séparément, toutes les parties prenantes de Tencent Holdings bénéficieront indirectement de l’introduction en bourse d’UMG, bien qu’il ne soit pas clair si certains propriétaires de Tencent recevront également des actions UMG pré-IPO prioritaires.

D’autres achèteront des actions IPO directement via Amsterdam Euronext.

Remarque importante : les actions d’Universal Music Group ne sont pas Universal Media Group Inc. (OTC : UMGP)

Les deux actions peuvent être facilement confondues, bien qu’il s’agisse de sociétés entièrement différentes. Universal Media Group, qui n’est affilié ni à Universal Music Group ni à Vivendi SA, « fournit des services de consultation VFX, de production artistique et de gestion pour le jeu vidéo, le cinéma et la télévision. [industries]», selon une description de l’entreprise.

Nous aurons plus de détails sur les actions UMG au fur et à mesure de leur apparition, y compris des détails liés aux prix, à la disponibilité des dates et aux notes des analystes.