Stock DWAC : L’acquisition du monde numérique est un jeu parfait sur la colère en ligne

Si les sociétés d’acquisition à but spécial ont sauté le requin, elles l’ont peut-être fait avec Acquisition du monde numérique (NASDAQ :DWAC). La soi-disant société d’acquisition à but spécial (SPAC) Trump, Digital World est la société de chèques en blanc qui prendra la société de médias de l’ancien président Trump Media & Technology Group (TMTG) publique. Le stock DWAC sous-jacent est la plate-forme de médias sociaux très appréciée Truth Social.

Personnellement, il est difficile de ne pas voir Digital World comme une polémique dans une polémique. D’une part, le véhicule par lequel TMTG entrera sur le marché des capitaux a fait sourciller. Comme vous le savez probablement, les SAVS sont incroyablement dilutives car leur architecture permet aux sponsors de distribuer des actions et des bons de souscription qui pourraient en fin de compte ne pas apporter de liquidités au regroupement d’entreprises final.

De plus, depuis le début de l’année, les SAVS ont sous-performé les indices de référence. L’action DWAC ayant perdu 20% de sa valeur depuis la session du 28 octobre, certaines parties prenantes peuvent avoir un sentiment inquiétant dans leurs tripes.

En même temps, soyons justes et équilibrés. Bien que les SPAC puissent être incroyablement risqués, ils offrent également des opportunités qui pourraient autrement ne pas être disponibles pour les investisseurs de détail. Et compte tenu de la controverse suscitée par l’ancien président Donald Trump lui-même, certaines banques d’investissement pourraient lésiner sur la prise en charge du risque par rapport à une offre publique initiale traditionnelle.

Les observateurs occasionnels s’inquiètent de l’impact sous-jacent potentiel du stock de DWAC. Par exemple, Truth Social se présente comme une alternative à la censure. Mais la question est, pourquoi certains contenus sont-ils censurés en premier lieu ?

Principalement en tant que préoccupation commerciale, les plateformes de médias sociaux grand public censurent le contenu et les comportements pour contrecarrer la toxicité. Par conséquent, l’alternative à une telle dynamique pourrait bien entraîner plus de toxicité (tant que vous n’attaquez pas la plate-forme elle-même !).

L’action DWAC pourrait être un investissement à fort potentiel

Il n’est donc pas surprenant que beaucoup aient critiqué le stock DWAC. En effet, un expert en cybersécurité, dans une interview avec le Daily Beast, est allé jusqu’à déclarer que Truth Social se dirige vers une « série d’échecs embarrassants en matière de sécurité et de politique ».

Je ne vais pas aller aussi loin mais le fait demeure : Trump est profondément impopulaire dans de nombreux cercles. Théoriquement, donc, le stock de DWAC se dirige vers des ennuis.

Cependant, j’ai une attitude à contre-courant – et pas parce que je veux être à contre-courant pour son propre bien. Au contraire, je crois sincèrement que vous pouvez gagner de l’argent avec les actions DWAC à plus long terme. Selon vos sentiments personnels, vous devrez peut-être vous boucher le nez, mais l’opportunité existe.

Bien que le biais de l’immédiateté nous amène à croire que la nature frénétique d’Internet est devenue un problème sous l’administration Trump, en réalité, Internet a toujours eu un ventre sombre. Par exemple, si vous aviez prêté attention à la section des commentaires de Yahoo, vous auriez reçu plus que votre juste part de xénophobie et d’autres opinions que de nombreux Américains trouveront injurieuses.

Comme l’a démontré un article de 2012 de Scientific American, les gens sont en colère sur Internet depuis longtemps. Comme l’explique l’article, la distance et le manque de responsabilité permettent à la haine de prospérer en ligne. La différence avec l’action DWAC est qu’enfin, les investisseurs particuliers ont la possibilité de profiter d’un mouvement très robuste.

Oui, les actions DWAC peuvent être désagréables, mais pas plus que d’investir dans des entreprises de tabac ou des prisons privées.

Les chiffres pourraient réellement fonctionner

Le concept de plateformes de médias sociaux de droite n’est pas nouveau. Sans donner de l’oxygène à certaines organisations, disons simplement que les sites Web et les forums publics au service même des idéologies extrémistes ont toujours existé. De plus, les meilleurs exemples se sont bien comportés par rapport à leur marché total adressable.

Mais la solide performance historique du contenu de droite suggère-t-elle que le regroupement d’entreprises sous-jacent à l’action DWAC a une chance ? L’année dernière, McDonalds (NYSE :MCD) a abandonné son parrainage du pilote NASCAR Kyle Larson après avoir largué la bombe N. Naturellement, les entreprises évitent de telles controverses étant donné l’horrible histoire du racisme, de la colonisation et de l’exploitation.

Pourtant, d’un point de vue objectif, Voanews.com indique que les points de discussion d’extrême droite prospèrent en ligne malgré les efforts concertés pour contrecarrer un tel contenu. Pour moi, de telles informations suggèrent que la demande pour ce contenu est bien vivante.

Mais de quelle taille parlons-nous d’une image de la demande ? Compte tenu du caractère relativement serré des élections de 2016 et 2020, je pense que vous pouvez prendre le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens aux États-Unis pour Twitter (NYSE :TWTR) et divisez-le au milieu. Mais pour être conservateur, disons 40%. Cela nous donne une taille de marché potentiel national de 74,4 millions pour Truth Social.

Dans le grand schéma des choses, ce n’est pas un grand nombre. Cependant, ces 74 millions de personnes et plus pourraient être exceptionnellement fidèles. Alors que les gens sur Twitter peuvent être rassasiés d’idolâtrer les publications ineptes de célébrités, les gens sur Truth Social sont là pour des raisons idéologiques.

Soyons clairs : de tels récits peuvent être incroyablement dangereux. Mais ils sont aussi incroyablement rentables pour le bon type d’entreprise, de la même manière que certains types de peur profitent aux fabricants d’armes à feu ou aux détaillants d’équipement de survie.

Équilibrer la rentabilité avec les principes

En fin de compte, si vous souhaitez vous impliquer dans le stock DWAC dépend de votre niveau de confort particulier. Je pense que si vous demandez à la plupart des gens, ils verront Truth Social comme étant plus nocif que bon. Nous avons déjà vu comment la radicalisation ne se matérialise pas à la fin commerciale d’un fusil mais plutôt le récit imprudent au point de vulnérabilité.

Et cela débouche sur la montée de la jeunesse en difficulté en Amérique. Sans conseils et conseils appropriés, les jeunes personnes impressionnables peuvent se retrouver attirées par des contenus controversés. Le pouvoir de Truth Social et de l’aura Trump est qu’ils puisent dans de véritables frustrations, mais malheureusement, ils peuvent orienter les émotions collectives vers des activités improductives (et parfois destructrices).

Pourtant, gagner de l’argent avec le cynisme est incroyablement et incroyablement facile. C’est pourquoi vous pourriez tirer des bénéfices importants des actions DWAC. Faites juste attention à ne pas perdre une partie de vous-même dans le processus.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.