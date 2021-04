Stock EBON: 12 choses à savoir sur le rapport sur les vendeurs à découvert faisant glisser Ebang vers le bas

Ebang International (NASDAQ:EBON) est en baisse aujourd’hui suite à un rapport de vendeur à découvert de Hindenburg Research. Ce rapport accuse Ebang d’avoir détourné des fonds de la société et de mentir à plusieurs reprises aux investisseurs; L’action EBON est en baisse de plus de 13% en négociation aujourd’hui.

Source: Jarretera / Shutterstock.com

Ebang est une société chinoise qui vend des machines d’extraction de crypto-monnaie, ainsi que ses propres opérations d’échange et d’extraction de crypto-monnaie. La société a levé environ 374 millions de dollars auprès d’investisseurs américains depuis l’entrée en bourse de l’action EBON en juin de l’année dernière.

Le produit de ces quatre offres d’actions était censé servir au développement des opérations commerciales, mais Hindenburg affirme que ses recherches indiquent que les flux de trésorerie de la société ont été dégagés «par le biais d’une série d’accords opaques avec des initiés et des contreparties douteuses.

Voici les principaux points à retenir du rapport Hindenburg Research sur Ebang International:

L’activité principale d’Ebang consiste à vendre des unités d’extraction ASIC à d’autres personnes cherchant à exploiter des crypto-monnaies. Cependant, la société a publié son dernier mineur en mai 2019 et n’a livré que 6000 unités au total au premier semestre 2020. De plus, Hindenburg dit que l’échange de crypto-monnaie d’Ebang «Ebonex», officiellement lancé hier, rapporte des volumes fictifs. Selon Hindenburg, «les données de volume d’Ebonex impliquent qu’il s’agit de l’une des plus grandes bourses au comptant au monde.» Pourtant, ses métriques de trading ne sont pas répertoriées sur les principaux trackers d’échange de crypto-monnaies. Ebang avait précédemment acheté pour 103 millions de dollars d’obligations auprès de son souscripteur américain AMTD. Ce montant représente environ 11 millions de dollars de plus que la valeur de l’introduction en bourse de la société. Ebang et AMTD ont un passé mouvementé, c’est le moins qu’on puisse dire. Pour AMTD, ce passé inclut «les allégations de fraude et d’auto-traite», ainsi que les listes précédentes qui ont implosé. Pour Ebang, ce passé comprend deux introductions en bourse à Hong Kong caduques, une implication présumée dans un plan d’inflation des ventes et la série d’offres d’actions susmentionnées. Ebang International n’a pas encore répondu au rapport sur les vendeurs à découvert. L’action EBON a baissé de près de 13% en négociation aujourd’hui sur plus de deux fois le volume moyen des transactions (54,5 millions de transactions sur la journée, contre un volume quotidien moyen de 21,4 millions de transactions)

A la date de publication, Vivian Medithi ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Article imprimé d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/04/ebon-stock-12-things-to-know-about-the-short-seller-report-dragging-ebang-down/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC