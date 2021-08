Stock EDR : pourquoi l’agence de talents Endeavour Group d’Ari Emanuel est en plein essor aujourd’hui

Groupe Endeavour (NYSE :EDR) l’action progresse mardi après la publication du rapport sur les résultats de la société pour le deuxième trimestre 2021.

Source : Shutterstock

L’augmentation du stock d’IRA aujourd’hui est liée à la croissance de ses revenus. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 1,11 milliard de dollars au cours du dernier trimestre. Bien que ce chiffre soit inférieur à l’estimation de Wall Street de 1,14 milliard de dollars, il s’agit d’une augmentation majeure par rapport aux 462,91 millions de dollars déclarés à la même période l’année dernière.

L’augmentation des revenus est un signe positif pour le stock d’ERI et l’a également amené à mettre à jour ses prévisions pour 2021. L’agence de talent dit qu’elle s’attend désormais à des revenus pour l’année entre 4,8 et 4,85 milliards de dollars. Pour mettre cela en perspective, les analystes recherchent un chiffre d’affaires de 4,79 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année 2021.

Ari Emanuel, PDG d’Endeavour Group, a déclaré ce qui suit dans le dernier rapport sur les résultats de la société.

«Malgré les défis continus provoqués par la pandémie, notre entreprise a une fois de plus fait preuve de résilience, en grande partie grâce à notre portefeuille mondial d’actifs premium et à la créativité de nos employés et partenaires. Lorsque vous regardez les tendances séculaires définissant nos industries – marquées par la demande croissante de contenu, la valeur accrue des talents et des marques derrière ce contenu, et le désir des gens de se réunir autour d’événements et d’expériences en direct – Endeavor reste fermement et unique positionné pour un deuxième semestre solide de 2021.