Stock EEIQ: 13 choses à savoir en tant que montées en flèche de l’éducation d’élite à 250% après l’introduction en bourse

Éducation d’élite (NASDAQ:EEIQ), le titre monte en flèche vendredi après que la société a réalisé avec succès son introduction en bourse (IPO).

Elite Education est un fournisseur de solutions éducatives opérant depuis la Chine. L’entreprise se concentre principalement sur les étudiants universitaires chinois qui cherchent à étudier à l’étranger aux États-Unis et dans d’autres pays.

Voici tout ce que les investisseurs doivent savoir sur Elite Education et l’introduction en bourse de l’action EEIQ.

L’introduction en bourse a les unités de prix de l’entreprise à 8 $ chacune. Ces unités se divisent immédiatement en trois parties. Cela comprend une action d’EEIQ, un bon de souscription de série A et un bon de souscription de série B. Les bons de souscription de série A permettent aux porteurs de les échanger contre une action d’EEIQ pour 5 $. Les bons de souscription de série B s’échangent également contre une part des actions de la société. Cependant, ils ont un prix d’exercice de 10 $ chacun. Ils ont également une fonctionnalité qui permet aux détenteurs de les échanger un pour un. La stipulation est «à tout moment commençant le premier des 15 jours suivant la date d’émission des bons de souscription ou le moment où un volume de 10 millions de dollars est négocié sur les actions ordinaires, si le prix moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires un jour de bourse à la date ou après cette date d’émission ne dépasse pas le prix d’exercice des bons de souscription de série B. » Les bons de souscription de série A et de série B expirent dans cinq ans. Le PAPE comprend également une offre de 45 jours permettant aux preneurs fermes d’acheter des actions et des bons de souscription supplémentaires. Cela comprend 112 500 actions à 7,98 $ chacune, ou des bons de souscription de série A pour acheter un total de 112 500 actions d’EEIQ à un cent chacune et des bons de souscription de série B pour un total de 112 500 actions à un cent chacun. Les preneurs fermes peuvent choisir n’importe quelle combinaison de ces trois options lorsqu’ils exercent leurs droits. Elite Education se comporte bien après son introduction en bourse avec quelque 5 millions d’actions changeant de mains aujourd’hui.

L’action EEIQ était en hausse de 270% vendredi matin.

Elite Education fait partie de plusieurs autres entreprises qui font de gros éclaboussures avec les introductions en bourse.

De nombreuses entreprises sont entrées en bourse ces derniers temps ou prévoient de le faire. Qui comprend Nous travaillons, ThredUP (NASDAQ:TDUP), et Vizio (NYSE:VZIO). Jetons un coup d’œil aux nouvelles récentes d’InvestorPlace.com ci-dessous.

Plus de nouvelles IPO

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

