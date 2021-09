Stock EFTR : que se passe-t-il avec Red-Hot eFFECTOR Therapeutics aujourd’hui ?

La semaine dernière, les prédictions indiquaient que la bulle SPAC qui avait dépassé le marché boursier américain au début de 2021 avait finalement éclaté. Aujourd’hui, cependant, la valeur d’une récente SPAC a monté en flèche lorsque EFFECTEUR (NASDAQ :EFTR) l’action a augmenté de 88 %. L’action a fait ses débuts sur le marché le 26 août après la fusion d’eFFECTOR avec Locust Walk Acquisition Corporation.

Source : iQoncept/ShutterStock.com

Qu’a fait EFTR Stock aujourd’hui ?

Basée à San Diego, en Californie, eFFECTOR Therapeutics se décrit comme une « société biopharmaceutique au stade clinique axée sur le développement d’une nouvelle classe de médicaments oncologiques appelés inhibiteurs sélectifs du régulateur de la traduction (STRI) ».

Selon le fondateur et PDG, le Dr Stephen Worland, la société « fait avancer le développement des STRI avec le potentiel de cibler un nœud central qui entraîne simultanément plusieurs processus pathologiques, y compris les mécanismes d’échappement inhérents au cancer ».

Et surtout, pour l’entreprise, les principaux déploiements ne sont pas loin. Une déclaration publiée avant la fusion promet “un pipeline solide avec plusieurs lectures de données à court terme”.

Même en tenant compte de cela, l’action EFTR a baissé régulièrement depuis ses débuts sur le marché, chutant de plus de 49% en un peu plus d’une semaine. Ce matin, l’action a commencé à monter et a grimpé régulièrement jusqu’à ce qu’elle culmine à environ 14h00, augmentant de plus de 97%. A la clôture du marché, les actions avaient gagné 49,9% sur la journée.

Le monde turbulent des SPAC

Les deux sociétés ont commencé à planifier la fusion en mai 2021. Lorsque l’accord a été finalisé près de trois mois plus tard, les actions de la société d’acquisition ont connu une augmentation avant la commercialisation à la suite de l’annonce de la fusion. Dès que l’action EFTR a fait ses débuts, cependant, elle a rapidement commencé à décliner.

Cela est arrivé à un moment où de nombreuses SPAC étaient en difficulté, ce qui a amené les analystes à se demander si la frénésie des SPAC était enfin terminée.

Des entreprises qui avaient fait leurs débuts sur le marché à l’été 2021, comme Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) et Hippopotame (NYSE :HIPO) avaient enregistré de piètres performances depuis leurs fusions SPAC et faisaient face aux conséquences du déchargement des investisseurs de PIPE de leurs actions à la première occasion possible.

Certains experts se sont demandé si les entreprises étaient devenues publiques avant d’être prêtes. Cependant, la récente trajectoire ascendante de l’EFTR a incité les analystes à reconsidérer ce point. Ils ne sont pas seuls. Aujourd’hui a également marqué un sommet en cinq jours pour Hippo Holdings, basé en Californie, dont l’action a augmenté de près de 27% le lendemain des rapports et projections négatifs de la semaine dernière.

Qu’est-ce qui affectera ensuite l’action EFTR ?

Les SAVS sont de nature volatile, mais il semble qu’à l’heure actuelle, cette volatilité soit sur le point de profiter aux investisseurs, comme elle l’a fait plus tôt cette année.

De nombreuses incertitudes pèsent encore sur SPACS dans son ensemble, mais il est clair qu’eFFECTOR Therapeutics est une entreprise avec un grand potentiel. Certaines entreprises ont besoin de temps pour établir leur présence sur les marchés publics, en particulier si elles ont fait leurs débuts assez tôt avec peu de notoriété.

Pour le stock EFTR, cela pourrait facilement être le cas. Le démarrage difficile de l’entreprise n’est pas idéal pour les investisseurs, mais il y a de nombreuses raisons de prévoir une croissance dans les mois à venir. Comme Lucid Motors, il a des pipelines pleins de projets, et bien que les traitements contre le cancer ne soient pas aussi excitants pour les consommateurs que les véhicules électriques repensés, ils sont fondamentalement importants.

Si eFFECTOR Therapeutics peut affecter même légèrement la manière dont le cancer est traité, il produira des résultats remarquables tant pour les investisseurs que pour les patients.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.