Stock ESGC: l’énorme accord Amazon laissant Eros STX Global Starstruck

Aujourd’hui, Éros STX mondial (NYSE :ESGC) reçoit un coup de pouce majeur. En effet, les actions de l’ESGC ont augmenté de 26% en début d’après-midi aujourd’hui.

Source : Shutterstock

Cette société de “mini-grand studio” a les droits sur une liste de films relativement importante. Et aujourd’hui, la société a annoncé qu’elle avait conclu un accord majeur avec Amazon (NASDAQ :AMZN) pour diffuser ses prochaines sorties.

La guerre du streaming semble passer à la vitesse supérieure. Avec Amazon Prime Video aux prises avec des gens comme de Disney (NYSE :DIS) Plateforme Disney+ et Netflix (NASDAQ :NFLX), les sociétés de streaming paient plus pour le contenu dans le but de gagner des parts de marché. Pour les producteurs de contenu et les détenteurs de droits comme Eros STX, c’est une très bonne chose.

En conséquence, le mouvement démesuré d’aujourd’hui n’est peut-être pas surprenant. Plongeons-nous dans certains des détails de cet accord, pour ceux que cela intéresse.

L’action de l’ESGC augmente grâce à l’offre de streaming

Le fait que le stock de l’ESGC soit plus élevé lors d’une expansion d’un accord de sortie est une grande nouvelle. Cependant, les investisseurs se concentrent de plus en plus sur les petits caractères avec cette transaction aujourd’hui comme une raison de s’enthousiasmer.

Plus précisément, cet accord de production élargi pour le marché sud-africain est un premier accord de fenêtre pluriannuel. Il s’étend sur un partenariat paneuropéen existant que les deux sociétés ont conclu plus tôt cette année. Toute sorte d’expansion est une bonne nouvelle pour l’ESGC, car elle signale un fort levier opérationnel pour la bibliothèque de contenu d’Eros. Si des marchés supplémentaires étaient ajoutés à cet accord à l’avenir, les chiffres pourraient commencer à devenir très lucratifs pour l’entreprise, et donc pour les investisseurs.

Les marchés existants couverts par le précédent accord d’Eros étaient le Royaume-Uni, la France, l’Italie et la Scandinavie. Selon les rapports, Amazon Prime Video aura accès à des films à venir très prisés dans le cadre du portefeuille STX. Ceux-ci inclus:

Mémoire avec Liam Neeson La fille du roi des marais avec Daisy Ridley Le prochain thriller d’espionnage de Guy Ritchie dirigé par Jason Statham Devotion avec Jonathan Majors et Glen Powell Greenland : Migration menée par Gerard Butler Muscle avec Vin Diesel du réalisateur F. Gary Gray.

Eros STX cherche à reproduire son succès existant tout en s’étendant à de nouveaux marchés. Les investisseurs semblent aimer la direction que prend cette société et ont sauté à bord de manière considérable. Il reste à voir dans quelle mesure cet élan pourra être maintenu. Cependant, l’action ESGC commence à susciter beaucoup d’intérêt des investisseurs pour cette nouvelle.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.