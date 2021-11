Stock FSR : attendez-vous à ce que d’autres récompenses arrivent à la manière de Fisker en 2022

Fisker (NYSE :RSF) a annoncé le 19 novembre qu’il avait remporté un prix ZEVAS – les prix zéro émission au Salon de l’auto de Los Angeles – pour le meilleur véhicule multisegment de moins de 50 000 $. L’action FSR a bondi de plus de 5% sur les nouvelles.

C’est la dernière bonne nouvelle pour les investisseurs de longue date. Rien qu’au cours du dernier mois, le FSR a augmenté de plus de 45 %. Négociant au-dessus de 20 $ au moment où j’écris ceci, je m’attends à ce que ce soit le premier de nombreux prix pour le Fisker Ocean en 2022 et au-delà.

Je veux dire, as-tu regardé les photos ? C’est une beauté.

À son plus haut niveau depuis mars, je pense que les jours de négociation proches de 10 $ sont dans le rétroviseur. Si vous avez une période de détention de 24 à 36 mois, acheter aux prix actuels ne vous tuera pas. Cela dit, si vous pouvez acheter une partie de ses actions à l’adolescence, vous devriez le faire.

Voici pourquoi.

Les actions de FSR luttent pour rester au-dessus de 20 $

Au cours des 52 dernières semaines, le cours de l’action Fisker a dépassé les 20 $ à quatre reprises. Malheureusement, les quatre fois, c’est retombé dans l’adolescence. Ce n’est pas une mauvaise chose. En fin de compte, il rassemblera suffisamment de pression d’achat pour le maintenir au-dessus de 20 $.

Je soupçonne que le moment viendra où il commencera à livrer des véhicules.

Comme l’indiquait son communiqué de presse du 17 novembre révélant le Fisker Ocean prêt pour la production, il commencera la production en Autriche à Magna International (NYSE :MGA) usine neutre en carbone en novembre 2022.

Le PDG Henrik Fisker a souligné les performances exceptionnelles des quatre versions Fisker Ocean dans le communiqué de presse de la société :

« Le Fisker Ocean Sport aura un temps de 0-60 mph attendu de 6,9 ​​secondes avec une puissance de pointe de 275. Le Fisker Ocean Ultra aura un temps de 0-60 mph estimé de 3,9 secondes, avec une puissance de pointe estimée de 540 ch. Le Fisker Ocean Extreme et le Fisker Ocean One auront un temps estimé de 0 à 100 km/h de 3,6 secondes, avec une puissance de pointe estimée à 550 ch.

Lorsque vous combinez le prix de 49 999 $ du Fisker Ocean Ultra, avec le fait qu’il devrait parcourir de 0 à 60 milles à l’heure en moins de quatre secondes et qu’il pourra parcourir 340 milles avec une seule charge – Los Angeles à San Francisco est d’environ 383 miles – il est facile de s’enthousiasmer pour le potentiel de Fisker.

De plus, lorsque vous comparez Fisker à un concurrent Rivien (NASDAQ :RIVN) évalué à 105 milliards de dollars avec un chiffre d’affaires nul, on se demande si Fisker est pénalisé pour l’histoire de son PDG. Il a déjà eu un coup de pied dans la boîte avec Fisker Automobiles et leur berline de luxe Karma. La berline de luxe a été lancée en janvier 2008 et est officiellement décédée moins de cinq ans plus tard en 2013.

Cette fois, le modèle commercial de Fisker et son partenariat avec Magna semblent beaucoup plus solides.

Fisker pourrait atteindre de nouveaux sommets

Bret Kenwell d’InvestorPlace a récemment déclaré que l’action Fisker pourrait atteindre de nouveaux sommets en raison de l’enthousiasme général entourant les véhicules électriques en ce moment. De plus, avec une estimation des ventes en 2023 de 2,2 milliards de dollars, son ratio prix/ventes à terme de près de 3x pourrait s’avérer être tout à fait la valeur dans deux ans.

Le 2 novembre, Fisker a annoncé une autre pièce du puzzle de la production, en signant un accord d’approvisionnement avec Contemporain Amperex Technology Co. Ltd. (CATL). La société chinoise fournira deux batteries. Le premier utilisera une chimie au lithium fer phosphate (LFP) qui sera moins chère et offrira moins de portée. Et la seconde, sera une batterie plus chère et aura une chimie nickel-manganèse-cobalt (NMC) qui devrait fournir une plus grande autonomie.

« L’obtention de cet accord d’approvisionnement avec CATL est une autre étape importante dans le développement du Fisker Ocean et dans la réalisation de nos objectifs de performance de la batterie », a déclaré le PDG de Fisker. « En utilisant plusieurs chimies et en concevant un pack extrêmement efficace, nous serons en mesure d’atteindre notre autonomie cible pour le Fisker Ocean Sport et d’apporter l’autonomie de conduite de référence du segment aux versions à plus longue portée de Fisker Ocean. »

La ligne de fond

Comme mon collègue l’a déclaré, Fisker reste un investissement spéculatif car il ne générera aucun revenu réel avant 2022. De plus, le paysage concurrentiel devient de plus en plus difficile de jour en jour. Toutes les startups de véhicules électriques n’atteindront pas les années 2030 et au-delà.

L’annonce de la batterie est un autre signe que Henrik Fisker et son équipe agissent ensemble. Je continue de regarder avec intérêt l’évolution vers la production réelle à cette époque l’année prochaine.

C’est un achat spéculatif à long terme.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portfolios modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.