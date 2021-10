Stock FSR : avec Fisker, croyez-le quand vous le voyez

Avec une prise de conscience croissante de l’impact du changement climatique, de nombreux pays s’engagent à réduire leur empreinte carbone, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de véhicules électriques. Cela impacte directement Fisker (NYSE :RSF) Stock.

Il y a une augmentation de la demande de véhicules électriques et plusieurs acteurs sont entrés dans l’industrie avec les dernières technologies et des modèles uniques. Fisker est l’un de ces constructeurs automobiles qui développe un modèle de véhicule électrique léger. La société commencera la production l’année prochaine, mais cela a fait parler l’industrie à plusieurs reprises. L’action FSR se négocie à près de 15 $ et n’a pas beaucoup bougé au cours des derniers mois.

Au cours des six derniers mois, l’action FSR a atteint le sommet de 20 $ en septembre et a diminué depuis lors. Je pense qu’il est trop tôt pour parier sur le stock. Lorsque la société n’a pas commencé la production, vous ne pariez que sur la spéculation sur Fisker Ocean.

Dans cet esprit, approfondissons le stock FSR.

Des partenariats solides

La société a récemment annoncé la création de Fisker Magic Works, qui est la division d’ingénierie et de développement de véhicules spécialisés au Royaume-Uni. Elle vise à inculquer la technologie, la conception et l’innovation dans les produits à travers cette division. Les livraisons de Fisker Ocean débuteront en 2023.

Fisker prend des mesures importantes dans l’industrie et a également conclu un partenariat avec le pilote de course britannique Abbie Eaton pour le développement de la dynamique de performance du véhicule électrique. Cependant, le partenariat ne sera utile que lorsque le SUV Ocean sera prêt à rouler. L’entreprise a l’intention de préparer les premiers prototypes de véhicules complets d’ici la fin de cette année. C’est un objectif ambitieux et le temps nous dira si l’entreprise atteint l’objectif.

Jusque-là, tout reste sur le papier.

Plusieurs incertitudes avant le début de la production

Fisker devrait commencer la production d’ici la fin de l’année prochaine et s’est fixé des objectifs ambitieux pour chaque mois. C’est certainement ambitieux, mais les investisseurs doivent garder à l’esprit qu’il pourrait y avoir des retards dans la production, une pénurie de puces et de nombreux autres véhicules électriques disponibles sur le marché d’ici la fin de l’année prochaine.

Tous les fabricants de véhicules électriques sont préoccupés par la pénurie de puces, et cela a ralenti leur élan. La même chose pourrait affecter Fisker l’année prochaine. En outre, de nombreux fabricants de véhicules électriques entrent sur le marché et il y aura une concurrence massive dans l’industrie d’ici la fin de 2022. Cela offrira plus d’options aux consommateurs, et ils pourraient envisager d’autres modèles au lieu de Fisker Ocean.

Le prix est un autre facteur. fabricant de véhicules électriques Nio (NYSE :NIO) se prépare à entrer sur le marché de masse et il disposera d’une gamme de prix inférieure à celle de ses modèles actuels. Le niveau de prix aura également un impact sur la décision du consommateur.

Avec Fisker, il reste un long chemin à parcourir avant que la voiture ne soit prête à prendre la route. Jusque-là, attendez et regardez.

Le résultat sur le stock FSR

Je ne dis pas que Fisker est une mauvaise entreprise. J’adore leurs efforts de marketing et de publicité qui ont continué à maintenir l’intérêt autour de Fisker Ocean. Mais je ne le croirai que lorsque je le verrai.

Si vous aviez investi dans des actions FSR il y a un mois, votre investissement serait toujours le même. Le stock est en légère baisse au cours des 30 derniers jours. Si vous voulez faire fructifier votre argent, vous devez choisir des actions qui montrent des signes de croissance et il est trop tôt pour espérer cela des actions FSR.

L’action peut être performante sur le long terme, mais ce n’est pas le moment d’espérer en elle. Vous pouvez considérer le stock l’année prochaine, quand il est proche du calendrier de production. D’ici là, évitez le stock FSR.

La société publie ses résultats du troisième trimestre le 3 novembre.

A la date de publication, Vandita Jadeja n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Vandita Jadeja est CPA et rédactrice financière indépendante qui aime lire et écrire sur les actions. Elle croit en l’achat et la détention pour des gains à long terme. Sa connaissance des mots et des chiffres l’aide à rédiger une analyse boursière claire.