Stock GE: Attendez une baisse avant d’acheter une General Electric stagnante

Plus tôt cette année, General Electric (NYSE :GE) l’action est passée d’un montant ajusté de 50 $ par action à 115,36 $ par action. La hausse était principalement due à la «réouverture» du commerce de Covid-19, ainsi qu’au succès de son redressement. Pourtant, ces derniers mois, les actions du conglomérat industriel ont évolué latéralement.

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Ses bons résultats pour le trimestre se terminant le 30 juin ont peut-être renforcé l’optimisme de nombreux analystes sell-side. Mais ces résultats n’ont pas beaucoup contribué à stimuler l’enthousiasme des investisseurs. Au lieu de cela, le marché continue d’adopter une approche attentiste.

Alors, cela signifie-t-il que vous pouvez l’acheter maintenant avec un risque de perte minimal jusqu’à ce que GE fasse plus de progrès ? Pas exactement. Le stock pourrait ne pas augmenter.

Aux niveaux d’aujourd’hui, les actions semblent pleinement valorisées sur la base des projections 2022. Cela suppose qu’il atteint ou dépasse ces chiffres. Si ce n’est pas le cas, et trébuche à la place dans les trimestres à venir, le titre pourrait connaître un recul en pourcentage à deux chiffres. Cela peut rendre l’achat risqué en ce moment.

Alors, quelle est la meilleure façon d’aborder cette situation? Arrêtez d’acheter pour le moment. Au lieu de cela, attendez plus d’incertitude pour être valorisé en actions.

Malgré de bons résultats, ce n’est pas le moment d’acheter

Comme le montrent ses derniers résultats trimestriels, General Electric semble progresser davantage dans son redressement. Pour le trimestre de juin, la société a légèrement dépassé les estimations des analystes en matière de revenus et de bénéfices. Mais l’amélioration de ses flux de trésorerie disponibles pour ses segments industriels était de la musique aux oreilles de la communauté des vendeurs.

Les estimations prévoient désormais que les segments industriels de l’entreprise génèrent 4,3 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles cette année et 5,6 milliards de dollars en 2022. Avec l’amélioration de sa situation et le maintien du cours de son action, le moment est peut-être venu d’acheter des actions GE aux niveaux actuels.

Mais compte tenu d’autres facteurs, vous voudrez peut-être réfléchir à nouveau. Bien que la situation s’améliore, le redressement de General Electric n’est pas terminé. Déjà entièrement tarifée sur la base des projections de 2022, la société devra peut-être faire plus que répondre ou légèrement dépasser les projections pour que les actions augmentent.

Pire encore ? Si des facteurs tels que les pressions inflationnistes ont un impact sur les résultats au cours des trimestres à venir, ce titre pourrait perdre son statut actuel de « prix pour la perfection ». Si cela se produit, les actions pourraient risquer de subir une baisse en pourcentage à deux chiffres par rapport aux prix d’aujourd’hui.

À plein prix, le stock de GE pourrait baisser

Aux prix d’aujourd’hui, les actions de GE se négocient à un ratio cours/bénéfice (P/E) à terme de 50,51x. Encore une fois, des gains continus sont nécessaires pour faire monter le titre. Mais la plus grande préoccupation pourrait être le risque de baisse de General Electric en deçà des attentes au cours des trimestres à venir.

Si les pressions inflationnistes s’intensifient, comme l’a prévenu Culp dans le rapport sur les résultats, cela pourrait ralentir la reprise de ses unités les plus solides, comme les soins de santé. Cela pourrait également avoir un impact sur les segments les plus touchés, comme l’aviation, qui ont seulement commencé à rebondir. De plus, l’intensité de la variante delta de Covid-19 est une autre variable en jeu pour les trimestres à venir.

Donc, si les résultats ultérieurs sont en deçà des attentes, quel type de baisse de prix l’action GE pourrait-elle subir ? Il y a une chance qu’il soit en mesure de maintenir un multiple de bénéfices à terme similaire.

Cependant, les investisseurs pourraient commencer à croire que les bénéfices de la société seront plus conformes au creux estimé de 2,66 $ par action plutôt qu’au prix de consensus de 4,10 $ par action. Dans ce cas, une baisse en pourcentage à deux chiffres par rapport aux niveaux actuels semble possible.

Attendez une baisse alimentée par l’incertitude avant d’acheter

Même avec des résultats solides et de nombreux analystes optimistes quant à ses perspectives, l’enthousiasme des investisseurs pour General Electric n’a pas augmenté. Au lieu de cela, il a plafonné, comme le montrent les difficultés du titre à augmenter ces derniers mois.

Certains peuvent voir que le moment est venu d’acheter, avant que le redressement du PDG Larry Culp continue de se produire. Cependant, les actions sont déjà valorisées comme s’il était certain que la société atteindra les projections de 2022. Si des facteurs tels que les pressions inflationnistes font dérailler cela, les investisseurs pourraient tenir compte d’une plus grande incertitude dans le cours de son action.

Étant donné que les actions de GE sont, dans une certaine mesure, toujours « évaluées pour la perfection », vous voudrez peut-être attendre plus d’incertitude et une autre baisse de prix avant d’acheter.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.