Stock GE: General Electric est un achat criard s’il tombe à 96 $

Cela fait un moment que je n’ai pas écrit sur General Electric (NYSE :GE) et actions GE. Si longtemps, en fait, que le conglomérat industriel se négocie maintenant à près de 100 $.

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Quand j’ai écrit à propos de GE fin avril, il ne s’échangeait qu’environ 13 $. Pour obtenir ce genre de décollage, il a dû réinventer l’ampoule ou quelque chose du genre.

Je rigole. Je suis tout à fait au courant du récent regroupement d’actions 1 pour 8 de la société, que les actionnaires de GE ont approuvé lors de l’assemblée annuelle de mai.

Quoi qu’il en soit, assez avec la frivolité. Nous allons passer aux choses sérieuses. En avril, j’ai dit que GE était un excellent achat d’environ 12 $, un dollar de moins que là où il se négociait à l’époque. Post-split, c’est 96 $.

Je ne pense pas que grand-chose ait changé sur le front de l’actualité – à part le fractionnement des actions – donc je dirais que la prémisse reste bonne. Voici pourquoi.

Pourquoi GE Stock est-il un achat criard à moins de 100 $ ?

GE a publié fin juillet des résultats meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre 2021. Les ventes se sont élevées à 18,3 milliards de dollars, soit 6 millions de dollars de plus que l’estimation consensuelle et 8,8 % de plus qu’un an plus tôt.

En fin de compte, GE a gagné 5 cents par action au cours du trimestre, ce qui est 25 % plus élevé que les attentes des analystes et considérablement plus élevé que sa perte de 14 cents au deuxième trimestre 2020. De plus, dans ses quatre segments industriels, il a enregistré de solides commandes. et la croissance des revenus. Sans la perte de 99 millions de dollars de son segment des énergies renouvelables, les quatre domaines auraient été dans le noir au deuxième trimestre 2021.

Tout aussi excitant est que GE a augmenté ses prévisions de flux de trésorerie disponibles industriels (FCF) pour 2021 à 3,5 à 5 milliards de dollars. C’est une nouvelle majeure.

Sur la base d’un point médian de 4,3 milliards de dollars, l’action GE a actuellement un rendement FCF d’environ 3,8% et en hausse. C’est impressionnant si l’on considère qu’à la même époque l’année dernière, la société avait une perte industrielle de FCF de 4,28 milliards de dollars pour les six premiers mois de 2020. À la fin de l’année dernière, elle avait une FCF de 606 millions de dollars en année pleine. C’était en baisse par rapport à 2,3 milliards de dollars par rapport à 2019, mais toujours positif pour toute l’année.

S’il devait atteindre ses objectifs de FCF à mi-parcours, il générerait une croissance du FCF industriel de 610% en 2021. Cela seul devrait faire grimper le stock de GE d’ici 2022.

Un retour aux racines de GE

En mars, GE a annoncé qu’elle vendrait son activité de location de jets, GE Capital Aviation Services (GECAS), à Aercap (NYSE :ARE) pour 24 milliards de dollars en espèces et 46 % de l’entité combinée.

C’est une grande raison pour laquelle j’ai inclus GE dans un groupe d’actions à dividendes à racheter en mars. Je pense que la décision de l’entreprise de revenir à ses racines industrielles sera payante pour les investisseurs patients (et fera du PDG de GE Larry Culp une personne riche dans le processus.)

Plus important encore, les résultats du deuxième trimestre montrent que les activités industrielles de l’entreprise ont franchi un cap. En conséquence, cela ne me surprendrait pas si les quatre segments généraient des bénéfices non conformes aux PCGR à cette époque l’année prochaine ou peu de temps après.

À l’heure actuelle, l’unité de soins de santé a enregistré le plus gros bénéfice non conforme aux PCGR à 1,42 milliard de dollars au deuxième trimestre 2021, suivie par l’aviation à 833 millions de dollars, l’électricité à 243 millions de dollars et une perte de 296 millions de dollars due aux énergies renouvelables.

En termes de marge, l’unité de soins de santé avait une marge bénéficiaire de 16,8%, 370 points de base de plus que les mêmes six mois en 2020. Ainsi, alors que les ventes de l’unité ont augmenté de 9% d’une année sur l’autre, le taux de croissance de 39% des bénéfices se démarque vraiment.

Les quatre segments ont vu leurs marges augmenter au cours des six premiers mois de 2021. Ainsi, si GE peut terminer les deux derniers trimestres de 2021 de manière positive, il disposera de deux segments avec des marges bénéficiaires à deux chiffres pour l’année. C’est très positif.

GE Stock est-il un achat à 100 $ ?

Au moment où j’écris ces lignes, l’action GE se négocie autour de 104 $. C’est 13 $ sur une base pré-partagée. En avril, je pensais que c’était un achat à environ 12 $. Depuis lors, l’entreprise est devenue beaucoup plus forte.

Culp a déclaré à BNN Bloomberg qu’il pensait que l’accord avec Aercap faisait de GE “une entreprise beaucoup plus ciblée, plus simple et plus forte”. Je ne pense pas qu’il y ait la moindre question qu’il ait raison.

Ainsi, bien qu’un investisseur à long terme ne soit pas susceptible d’être blessé en achetant aux prix actuels, vous devriez vous engager si vous pouvez obtenir des actions à 96 $ ou moins dans les semaines à venir. L’ancien GE redevient lui-même – et c’est une excellente chose.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.